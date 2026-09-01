Toque de queda en San Miguelito: director de la Policía exhorta ampliarlo tras resultados 'efectivos'

El jefe de la Policía también sostuvo que la medida adoptada por la alcaldesa de San Miguelito produjo resultados, aunque reconoció que se registraron incidencias en otros lugares y horarios.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que el toque de queda aplicado en tres puntos de San Miguelito fue efectivo y manifestó que se promueve su ampliación a otros sectores, siempre que la medida no perjudique las actividades comerciales ni los ingresos municipales.

Esta mañana el jefe de zona de San Miguelito dio los resultados sobre el toque de queda; ha sido un toque de queda efectivo sobre los tres sitios que nos han permitido operar con este toque de queda. Es algo que estamos exhortando a ampliarlo en otros sitios sin que se afecten temas como, por ejemplo, temas de comercio, temas de gestiones de ingresos hacia los municipios, corregimientos y demás”, declaró Fernández.

El jefe de la Policía también sostuvo que la medida adoptada por la alcaldesa de San Miguelito produjo resultados, aunque reconoció que se registraron incidencias en otros lugares y horarios.

“Lo cierto es que la decisión de la alcaldesa sobre el tema de los toques de queda ha dado resultado, sí se ha, pues hemos tenido alguna incidencia en algunos otros sitios, en algunas otras horas que tenemos que trabajar con eso y así mismo generar las investigaciones que corresponden”, expresó.

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Fernández no precisó cuáles serían los nuevos sectores donde podría aplicarse el toque de queda ni cuándo comenzaría su eventual ampliación.

Las declaraciones se produjeron después de una reunión en el Consejo Municipal de Panamá, donde representantes de corregimiento solicitaron mayor presencia policial en sus comunidades y analizar el fortalecimiento del programa Vecinos Vigilantes.

“Hemos salido del consejo municipal, muy positiva la reunión que hemos tenido con todos los honorables, ha sido realmente satisfactorio ver el resultado del sacrificio de cada una de las unidades policiales en cada una de estas zonas”, señaló.

Fernández ya había respaldado anteriormente la aplicación del toque de queda en sectores de San Miguelito como parte de una estrategia preventiva contra la delincuencia.

Con información de Luis De Jesús Mendoza