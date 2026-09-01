Toque de queda en San Miguelito: Policía reporta ocho armas incautadas y más de 1,177 traslados

La Policía Nacional informó que dos de los más buscados por homicidio fueron capturados durante el operativo. Las autoridades evalúan si aplicarán nuevamente restricciones de movilidad de forma focalizada.

San Miguelito, Panamá/Más de 1,177 personas fueron trasladadas durante el periodo de restricción temporal de movilidad establecido en cuatro corregimientos de San Miguelito, informó el subcomisionado Javier Batista, jefe de la zona policial del distrito, al hacer un balance del operativo implementado tras el Decreto Ejecutivo 013.

De acuerdo con Batista, la medida fue acompañada por agentes de la Policía Nacional y otros estamentos de seguridad, entre ellos el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El operativo, denominado Enfoque Distrito, permitió requerir a más de 100 personas por distintos oficios de las autoridades competentes.

Entre los resultados, Batista destacó la captura de dos personas que figuraban entre los más buscados a nivel nacional por delitos contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

Armas y presunta droga

Durante las acciones policiales, que incluyeron recorridos, retenes y otras operaciones, fueron incautadas ocho armas de fuego, entre ellas armas largas, además de más de 190 municiones.

También se decomisaron presuntas sustancias ilícitas, entre ellas más de 444 carrizos de polvo blanco y más de 35 bolsitas con presunta sustancia de hierba seca.

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Del total de personas trasladadas, alrededor de 958 casos estuvieron relacionados con el cumplimiento del Decreto 013, mientras que el resto correspondió a faltas administrativas y otras verificaciones.

Además, 113 menores de edad fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes a través de la Policía de Niñez y Adolescencia.

Evalúan nuevas restricciones

Con el vencimiento de la medida, las autoridades deberán determinar si se mantiene algún tipo de restricción de movilidad en San Miguelito.

Batista explicó que se realizarán las evaluaciones correspondientes para establecer si una eventual medida se aplicaría nuevamente en varios corregimientos o de manera focalizada en sectores específicos, tomando en cuenta estadísticas y los resultados obtenidos.

El subcomisionado señaló que las recomendaciones de los residentes, incluyendo la posibilidad de establecer un horario más temprano para evitar la presencia de menores en las calles durante horas de la noche, serán elevadas a las autoridades del distrito para su valoración.

Homicidios fuera del horario de restricción

Sobre los homicidios registrados en corregimientos donde no se aplicaba el toque de queda, Batista indicó que se registraron tres eventos, pero ninguno ocurrió durante el horario de reducción de movilidad.

Aseguró que la Policía mantiene líneas investigativas en coordinación con las autoridades competentes para identificar y poner a órdenes de la justicia a los presuntos responsables.

Policía plantea coordinación para un plan integral

Batista también reconoció que la seguridad del distrito requiere la participación de otros actores, más allá de las acciones policiales.

Según explicó, la Policía Nacional mantiene su plan de seguridad y ha puesto a órdenes de las autoridades a más de mil personas vinculadas al crimen organizado, en un contexto marcado por la presencia de más de 36 pandillas judicializadas.

Ante la posibilidad de mantener el despliegue especial de más de 400 unidades, indicó que la decisión dependerá de las autoridades y de las evaluaciones que se realicen sobre la continuidad de las medidas.

El jefe policial insistió en que la seguridad de San Miguelito requiere esfuerzos coordinados entre las distintas instituciones y actores del distrito para reducir la incidencia delictiva.

Con información de Heidy Leane Morán