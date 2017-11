ATTT cataloga prueba de Uber del Decreto Ejecutivo 331 como 'malintencionada'

La compañía, en las primeras horas de este viernes, informó a sus usuarios, la comunidad y socios conductores que se desarrollaría un simulacro para que visualizara el nuevo marco regulatorio de las plataformas tecnológicas.

Los usuarios sin tarjetas de crédito o débito registradas en la aplicación no podrían utilizar el sistema. Además, se les adelantó que habría cambios en los tiempos de espera y costos debido a que "muchos socios conductores no se podrán conectar porque no cumplen con los requisitos del decreto".

La ATTT catalogó la medida de Uber como "innecesaria y malintencionada" de poner a prueba la efectividad del Decreto Ejecutivo 331.

"La propuesta de negocio, en sus planteamientos iniciales, estableció el pago por medios electrónicos como elemento diferenciador que justificaba su esencia, en la exclusividad de sus servicios", expresó la autoridad, en respuesta al ejercicio de la empresa.

👉IMPORTANTECOMUNICADO DE PRENSALa ATTT reitera que hará efectivo el cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 331 del 31 octubre de 2017, que reglamenta el Servicio de Transporte de Lujo ofrecido a través de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC). pic.twitter.com/uVzyj9UCmW — AutoridadDelTránsito (@ATTTPanama) November 24, 2017

La medida de Uber estaba acompañada de una iniciativa denominada "#JCVQueremosHablar", donde la compañía invitaba a los usuarios de la plataforma a firmar una petición para que se discuta el documento.

"Queremos que Panamá pueda acceder a las mejores opciones de movilidad y autoempleo, por eso apoyamos que se replantee la regulación por una más flexible e inclusiva", detalló Uber en su blog.

El Decreto Ejecutivo 331, publicado en Gaceta Oficial el 31 de octubre de 2017, reglamenta el Servicio de Transporte de Lujo, ofrecido a través de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICS).

La disposición exige que los conductores deberán tener más de 21 años de edad, portar una licencia tipo E1 -solo para panameños- y presentar su récord policivo. Además, limita el cobro a vía electrónica y daba un plazo de dos meses a las empresas para adecuarse a las nuevas reglas.

En la nota de prensa, la ATTT asegura que a la fecha unos 157 mil 348 conductores en el territorio nacional cumplen con estos requisitos.