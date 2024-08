Transportistas de Burunga exigen que se culmine la rampa de acceso a la comunidad

Burunga, Arraiján/Un grupo de transportistas y residentes de Burunga, en Arraiján, cerraron la vía exigiendo que se termine de construir la rampa que va de la autopista hacia el corregimiento, debido a que el proyecto ya está siendo entregado, pero esto no se ha concretado esta parte.

Los transportistas señalaron que este es el acceso principal a Omar Torrijos, Burunga y La 2000. Además, agregaron que las calles internas están en pésimas condiciones, lo que representa un peligro para los usuarios.

Pese a que se han acercado a conversar con los encargados del proyecto, no reciben una respuesta.

Uno de los transportistas manifestó su preocupación por la paralización de la construcción de la rampa, asegurando que tienen 2 años esperando una solución. Mientras que algunos comerciantes expusieron su intranquilidad porque se les colocará un muro frente a sus negocios, lo que los afectará.

Al lugar llegó la alcaldesa de Arraiján Stefany Peñalba y la representante de Burunga Lohannyz Gaitan, quienes subieron a uno de los autobuses para realizar un recorrido y vivir en carne propia lo que exponen las personas.

Peñalba hizo un llamado al Ministerio de Obras Públicas para que no permita el pago de la empresa hasta que no se resuelva el problema, no solo la rampa, sino el tema de las aceras, y adecuación de calles.

Por su parte, Gaitán dijo que hace más de un año que quitaron la rampa y demoran hasta dos horas para poder salir de la comunidad. Ella exige que se cumpla con la comunidad.

El cierre afectó el tráfico vehicular por más de una hora. Al sitio también llegaron miembros de la Policía Nacional y Operaciones del Tránsito.

A partir de este miércoles 28 de agosto, el proyecto 8 carriles estará disponible para los conductores, con lo que se espera reducir el tráfico vehicular.