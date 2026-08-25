Tres aprehendidos en Panamá Oeste por presuntos delitos sexuales

Las diligencias se llevaron a cabo en los distritos de Arraiján, La Chorrera y San Carlos.

Panamá Oeste/Tres personas fueron aprehendidas durante la Operación ALBA II, desarrollada por agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, por investigaciones relacionadas con delitos contra la libertad e integridad sexual.

Las diligencias se llevaron a cabo en los distritos de Arraiján, La Chorrera y San Carlos, donde las autoridades realizaron allanamientos en busca de personas presuntamente vinculadas a investigaciones por violación, actos libidinosos agravados y actos libidinosos.

Durante los operativos también fueron decomisados equipos tecnológicos, los cuales quedaron en manos de las autoridades como parte de los indicios recabados en las investigaciones.

Los tres aprehendidos, junto con los elementos decomisados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

Las investigaciones se mantienen en curso para determinar la presunta responsabilidad de los involucrados en los hechos que se les atribuyen.