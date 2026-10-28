Aprueban $9 millones al Tribunal Electoral para cubrir gastos, incluido el alquiler de equipos informáticos

La contratación se conoció durante la sustentación del crédito adicional aprobado con 13 votos este miércoles. La institución defendió el alquiler por los costos de mantenimiento, reemplazo y obsolescencia de los equipos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Tribunal Electoral (TE) reveló que mantiene un contrato adjudicado directamente con una empresa que le alquila equipos informáticos. La información surgió durante la sustentación de un crédito adicional por $9,074,179, aprobado con 13 votos a favor en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Los recursos se destinarán a dar continuidad a contratos, pagar licenciamientos y atender actividades de Registro Civil, Cedulación y Organización Electoral.

La contratación comprende computadoras portátiles y de escritorio, impresoras, proyectores y otros equipos, según explicó un representante del área tecnológica ante las consultas del diputado José Pérez Barboni.

Al preguntarle si el contrato con Multitek Internacional S.A. había sido licitado, el funcionario respondió que se realizó antes de las elecciones en marzo de 2023, y se hizo adenda, mediante contratación directa.

En ese sentido, del traslado adicional solicitado, se establecieron $944 mil para cubrir deuda por alquiler de equipos, según la explicación financiera.

Los detalles del alquiler de equipos

Berta Chang, de la parte financiera del TE, detalló que el contrato original ascendía a aproximadamente $6.7 millones y que el componente de alquiler de equipos vencía el 31 de agosto de 2026.

“El primer componente del alquiler de los equipos era el 31 de agosto del 2026, por el cual estamos solicitando $944 mil, que es la deuda que tenemos, porque ya es deuda”, explicó.

Añadió que existen obligaciones pendientes desde mayo, así como $591 mil para continuar el alquiler hasta diciembre.

Al preguntar el diputado Jonathan Vega por el costo de mantener el servicio durante los primeros meses de 2027, la funcionaria señaló que ese monto todavía debía calcularse y atenderse con el presupuesto de la próxima vigencia.

Sobre una futura contratación, la representación del TE sostuvo que necesitan tiempo para convocar una licitación pública y evitar que el retiro de los equipos interrumpa sus operaciones.

“En este momento no lo podemos hacer porque sería retirarle todos los equipos al tribunal electoral y quedar en el aire, por así decirlo”, manifestó.

Cuestionan el ahorro para el Estado

El diputado pidió explicar cómo se determina que el alquiler resulta más conveniente que adquirir los equipos y cuestionó los costos de mantenimiento utilizados para defender esa modalidad.

“Yo quisiera entender cuál es la mecánica para tomar este tipo de decisiones y cómo en el tiempo se mide esa rentabilidad en una reducción de gastos para el Estado”, expresó.

Mike Martínez, representante del área tecnológica, respondió que una computadora portátil similar cuesta entre $1,100 y $1,450, mientras una de escritorio oscila entre $900 y $1,200. Señaló que el mantenimiento anual típico representa entre el 12% y el 18% del valor del equipo.

También sostuvo que el alquiler permite evitar la obsolescencia y las dificultades para descartar aparatos fuera de uso. Aclaró que el servicio incluye computadoras, impresoras, proyectores, monitores y adaptadores, además de garantías del proveedor.

Vega consideró insuficiente la explicación y cuestionó que la falta de presupuesto justificara el alquiler.

Crédito financiado con ingresos propios

El TE explicó que el crédito adicional por $9 millones solicitados a la Comisión se financiará con excedentes de ingresos generados por sus servicios, sin requerir aportes del Gobierno central.

Estos recursos provienen de trámites como la expedición y renovación de cédulas y la emisión de certificados del Registro Civil.

“No requiere aporte del gobierno central y son necesarios para cumplir con contratos de continuidad y licenciamientos”, señaló la institución al presentar la solicitud.