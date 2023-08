Unesco pide a las escuelas prohibir el uso de celulares en los salones de clase

Panamá/Fue un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el se que recomendó a través de la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) que en las escuelas del mundo se prohíba el uso de teléfonos inteligentes o celulares en los salones de clases.

En el documento se advierte que, si bien las tecnologías en las aulas pueden ser beneficiosas para el aprendizaje, por otro lado, pueden tener un impacto negativo si se usa de forma excesiva e inadecuada.

Por su parte, Aldo Bazán, miembro de la Asociación de Padres de Familia, está de acuerdo en que se prohíba el uso de celulares en las escuelas.

Bazán, asegura que es utilizado como herramienta de comunicación para el pandillerismo y también lo utilizan para subir videos y hacer bullyng en las redes sociales.

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación (Meduca) aseguran que el tema no tiene gran aplicación en Panamá porque no hay una reglamentación general y que al final está en cada escuela permitir o no el uso de teléfonos celulares en las aulas, por parte de los estudiantes.

El director de servicios psicoeducativo del Meduca, Vadim Moreno, explicó que, habría que analizar si en realidad el estudiante está utilizando el celular para el aprendizaje o si en efecto, está realizando otro tipo de acciones inadecuadas.

A nivel docente se coincide que actualmente los teléfonos inteligentes en los salones son más herramienta de comunicación, que de aprendizaje.

De la Asociación de Profesores, el profesor Fernando Ábrego, indica que los teléfonos personales distraen al estudiante por el uso de las redes sociales y el docente no puede controlar al estudiante.

El informe de la ONU - UNESCO se basa en un estudio aplicado en 14 países, donde se asegura que el uso de estos dispositivos móviles distrae el proceso de aprendizaje, y afecta la compresión y el recuerdo.

Con información de Elizabeth González.