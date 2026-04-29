Unión Europea destaca avances del Global Gateway en debate juvenil en Colón

Los estudiantes debatieron sobre el impacto regional del Global Gateway, que contempla inversiones en transición energética, digitalización y materias primas críticas.

Colón, Colón/En el marco del evento “Juventudes que Dialogan: Debate de Alto Nivel”, realizado en el Centro de Arte y Cultura de Colón, representantes de la Unión Europea resaltaron los avances concretos del programa Global Gateway, una estrategia que impulsa inversiones sostenibles y transparentes en América Latina.

La embajadora de la Unión Europea, Isabela Matusz, explicó que el programa ha pasado de ser una propuesta a convertirse en una agenda activa con proyectos ya firmados y ejecutándose.

Durante el evento, el director del Centro de Arte y Cultura de Colón, Abel Aronátegui, subrayó la importancia de acercar estos temas a las nuevas generaciones.

“El objetivo de este debate es que nuestros jóvenes comprendan el mundo que están heredando y se preparen para transformarlo con criterio y liderazgo”, expresó el director Abel Aronátegui.

El director también destacó que la provincia de Colón merece espacios de formación y participación ciudadana de alto impacto.

“Colón no solo es historia y cultura, también es pensamiento, análisis y juventud con visión internacional”.

Los estudiantes debatieron sobre el impacto regional del Global Gateway, que contempla inversiones en transición energética, digitalización y materias primas críticas.