Usuarios ven como positiva la posibilidad de ampliar horario de cierre del Metro de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Algunos usuarios del Metro de Panamá ven como positiva cualquier iniciativa que busque extender el horario de uso de este sistema de transporte en la capital panameña.

Ayer, durante la conferencia semanal del presidente de la República, José Raúl Mulino, una persona envió la pregunta al mandatario, dirigida a conocer si el Metro de Panamá podría ampliar el horario de cierre.

Actualmente, el Metro de Panamá funciona de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. y los domingos de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

El presidente indicó que no ve problemas, pero elevará la consulta al director del Metro, el ingeniero César Pinzón, con ánimo de si se puede hacer se haga. “Una hora más no creo que eso afecte, por mí no tengo ningún problema”.

Recalcó que, este sistema de transporte suple una gran necesidad a esas horas de la noche y es "más seguro andar en el metro".

Algunos de los usuarios dijeron que muchas personas trabajan en turnos rotativos y salen a la medianoche, cuando a veces no hay buses, lo que mitigaría el problema y así la gente podría llegar sin percances a sus hogares y de forma más rápida.

El Metro de Panamá es el primer sistema de ferrocarriles de la capital panameña. Fue inaugurado el 5 de abril de 2014. Actualmente se compone de la Línea 1 y Línea 2, además, se construye la Línea 3 para el sector Oeste.