Usuarios del transporte público en Panamá Este gastan más dinero debido a los cierres

Panamá Este/Largas distancias caminadas o gastos extras en pasaje son comunes tras la imposición de los bloqueos en la vía Interamericana y la vía Domingo Díaz Arias.

Los usuarios reportan tener que cruzar "monte" y caminar más de 30 minutos para conseguir un transporte que los lleve a su destino.

Felix López, residente de Las Garzas, manifestó que en los bloqueos les cobran para poder transitar.

Aunque parezca que los transportistas están capitalizando el momento, no es así. En algunos cierres el que no paga no pasa.

La cooperativa de buses de San Cristóbal de Chepo es la que está brindando servicio en las principales rutas internas de este sector y los directivos manifestaron que algunos de los dueños de buses optaron por no circular debido a las condiciones de inseguridad.

Con información de Emilio Batista.