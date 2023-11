Venta irregular de combustible en Chiriquí, autoridades realizan operativos

David, Chiriquí/La falta de combustible en la provincia de Chiriquí, debido a los cierres en la vía Interamericana que impide la llegada de camiones articulados despachadores, está provocando un manejo indebido de parte de los consumidores y ventas clandestinas.

En la desesperación por obtener el producto, las personas llegan con tanquesitos a las gasolineras, y otras compran a particulares sin ningún tipo de regulaciones ni cuidados.

Los organismos de seguridad, el Cuerpo de Bomberos y la Casa de Paz anunciaron que reforzarán la vigilancia y las acciones operativas para evitar la venta de combustible no adecuada en las calles.

José Luis Bandini, del Cuerpo de Bomberos, dijo que los establecimientos autorizados para la venta de combustibles son las estaciones de combustibles, conocidas como gasolineras, las cuales cuentan con regulaciones.

Hizo un llamado a las personas a no comprar combustibles en lugares no adecuados, recordando un incidente registrado la tarde de ayer jueves, que, afortunadamente no dejó heridos.

Se han realizado operativos de verificación y educación en la comunidad para que se eviten dichas prácticas

Información de Demetrio Ábrego