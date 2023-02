Vicepresidente Carrizo no podrá asistir a inauguración de obras ¿Por qué?

Ciudad de Panamá, Panamá/El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo presentó su renuncia al cargo como ministro de la Presidencia para continuar con sus aspiraciones a convertirse en la figura presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el 2024, por lo que no deberá tener presencia en actos públicos oficiales, salvo que su cargo como vicepresidente lo amerite.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Rogelio Paredes, indicó que Carrizo podrá seguir asistiendo al Consejo de Gabinete como vicepresidente, pero sin derecho a voto. Además, podrá asistir a eventos que son inherentes a su cargo y las funciones asignadas por el Presidente, mas no en inauguración de obras realizadas con fondos del Estado.

Agradezco al Pdte. @NitoCortizo su confianza y enseñanzas. Hoy dejo el cargo como Ministro de la Presidencia, servir a los panameños ha sido y seguirá siendo un honor para mí; continúo trabajando por la patria, cumpliendo funciones constitucionales como Vpdte. de la República. pic.twitter.com/Rwc6PjrxKG — José Gabriel Carrizo (@gabycarrizoj) 1 de febrero de 2023

La oficialización de su precandidatura será el domingo 5 de febrero en Penonomé, para luego presentar su postulación que deberá ser entre el 27 de febrero y 8 de marzo.

Paredes señaló que, existe un nivel de amistad importante entre el vicepresidente Carrizo y el expresidente Ernesto Pérez Balladares, que representa un plus en la candidatura, ya que, tiene experiencia y tenerlo como asesor es muy bueno.

Para Paredes, lo que sucede actualmente a lo interno del PRD es bueno para el colectivo, debido a que todo el mundo tiene derecho a discrecionalidad, tener opiniones diferentes y tomar sus decisiones.

Por otra parte, considera que el expresidente Martín Torrijos no estará presente en esta actividad, pero no porque no pueda, sino porque es su decisión propia.

Paredes respaldó de cierta manera las publicaciones de Torrijos, indicando que sí hay cierta falta de disciplina, que no es el mismo partido de antes, pero, para hacer cambios hay que hacerlos desde adentro, no desde las periferias.

“Este partido castiga y premia, pero premia al que efectivamente está militando”, recalcó Paredes.

En cuanto a una posible alianza para las elecciones, el titular de la cartera del Miviot indicó que, no se descarta, pues, están conscientes de que necesitan una alianza, sin embargo, en este caso parase ser que el presidente saliente tiene un relevo a quien respalda, pero a eso hay que agregarle una posibilidad de alianza.