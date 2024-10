'Deje de lado la figura de padres cool y chévere': especialista llama a vigilar lo que niños ven en redes sociales

Ciudad de Panamá, Panamá/Lamentablemente, nuestros niños siguen siendo víctimas de depredadores sexuales, quienes están haciendo lo que sea, para lograr que caigan en sus garras. Incluso, haciéndose de los juegos en línea y las salas de chat que hay en esos vídeojuegos.

Solo ayer, miércoles 23 de octubre, se logró la captura de un hombre en Puerto Caimito en La Chorrera, que presuntamente se dedicaba a extorsionar a niños (a) para solicitarles material de abuso sexual infantil.

Lizmaineth Hernández, psicóloga clínica, consideró que los padres de familia deben tener en cuenta que hay una edad predeterminada para que sus hijos utilicen los vídeojuegos en línea. Hernández indicó que en la parte superior de los vídeojuegos.se especifica para qué edad son actos.

Le puede interesar: Contactaba a sus víctimas por videojuegos, atrapan a sospechoso de pornografía infantil en Puerto Caimito

A juicio de Hernández, en muchas ocasiones los padres quieren ser "los más cool y chévere" y permiten el acceso a sus hijos, a salas a las cuales no tienen la edad prudente para navegar. Desde la perspectiva de la psicóloga, los padres se están olvidando del riesgo de la tecnología y de la dualidad, puesto que aunque la tecnología llegó para quedarse, no se puede caer en permitir más allá de lo que es debido a los hijos.

Como adultos responsables debemos ubicarnos en tiempo y espacio y monitorear, de una manera sana, adecuada y asertiva, lo que están viendo sus hijos en redes sociales. — Lizmaineth Hernández - Psicóloga clínica

Con ello, sugiera la psicóloga, se pueden prevenir casos lamentables, como el que los niños se conviertan en presa de abuso sexual infantil.

Hasta el pasado 15 de octubre, la Policía Nacional había logrado capturar a unas 525 personas a nivel nacional, vinculadas a casos de depredación sexual en perjuicio de niñas y adolescentes.

Son diversos delitos contra la libertad e integridad sexual a los que están relacionados los aprehendidos, siendo el mayor de estos los casos de violación, en donde se registró el 63% de los casos, es decir, 333 violaciones sexuales.

El 17% (92) de los casos corresponde a actos libidinosos, un 14% (76) a relaciones sexuales con menores y un 6% a corrupción de menores, pornografía y acoso sexual.

Colón, Panamá, Coclé, Chiriquí y Bocas del Toro son las provincias con los mayores índices de aprehensiones con estos delitos; le siguen Veraguas, Panamá Oeste, Los Santos, Herrera y Darién.

Como constatan las cifras, ninguna región del país escapa de esta realidad, y no aparecer en la estadística no significa que el flagelo no existe.

Regularmente, en las investigaciones se determina que los parientes cercanos a las víctimas son los principales autores de las agresiones sexuales, por lo cual se insta a los familiares a estar atentos ante cualquier comportamiento que pueda dar indicios sobre un abuso sexual al niño o niña de la familia.

Denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público dan cuenta de que en muchos casos, padres, tíos, abuelos, padrinos o hermanos son los que cometen el abuso en contra del menor, aprovechándose de la vulnerabilidad de estos niños, niñas y adolescentes. Quienes son más vulnerables a este delito son las niñas y adolescentes. Sin embargo, los niños también son susceptibles a estos abusos.