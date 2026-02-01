Violencia doméstica y riñas provocadas por el consumo de alcohol, delitos que más preocupan a la Policía

En relación al crimen organizado, Fernández resaltó los avances logrados mediante la cooperación internacional con Colombia y Costa Rica , que permitieron importantes capturas y procesos de extradición.

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, expresó su preocupación por el incremento de los casos de violencia doméstica y riñas, delitos que actualmente registran la mayor incidencia a nivel nacional, pese a la disminución significativa en los homicidios durante el mes de enero.

Fernández informó que, gracias a los operativos desplegados por la institución, en enero se logró una reducción del 29% en los homicidios, pasando de 51 casos en 2025 a 36 en 2026, lo que representa 15 muertes menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, advirtió que la violencia intrafamiliar continúa siendo el principal foco de alerta para las autoridades.

“El delito que más nos preocupa en este momento es la violencia doméstica. Es un tema que requiere la participación de otros actores del sistema, especialmente de las familias y de la comunidad. Exhortamos a las personas a acercarse a las estaciones policiales para denunciar cualquier situación de este tipo y poder darle seguimiento”, señaló.

Riñas vinculadas al consumo de alcohol

El jefe de la Policía explicó que los casos de violencia doméstica y riñas se han incrementado especialmente en el interior del país, muchas veces asociados al consumo de bebidas alcohólicas y celebraciones, situación que ha derivado en hechos trágicos.

Como ejemplo, mencionó que en la provincia de Coclé se registraron tres homicidios durante el mes, todos relacionados con riñas bajo los efectos del alcohol. “Es fundamental trabajar de la mano con la comunidad para promover una convivencia pacífica y prevenir este tipo de hechos”, recalcó.

Disminución de homicidios y control del crimen organizado

En cuanto a la situación en la provincia de Colón, Fernández destacó resultados positivos, con una reducción de seis homicidios en comparación con el año anterior, atribuyendo estos avances a la operatividad constante de la Policía Nacional y a las acciones contra grupos pandilleriles que buscan controlar territorios para el microtráfico.

Indicó que los operativos Odiseo 1 y Odiseo 2, junto a allanamientos y acciones focalizadas, han permitido debilitar estructuras criminales y cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.

Cooperación internacional con Colombia y Costa Rica

En el ámbito regional, resaltó los avances logrados mediante la cooperación internacional con Colombia y Costa Rica, que permitieron importantes capturas y procesos de extradición. En Colombia, las autoridades lograron la captura de tres individuos, entre ellos Jean Carlo Valderrama, alias “Balín”, líder de la pandilla SAM 23, y alias “Coya”, presunto enlace con redes de narcotráfico. Ambos mantenían notificación roja de Interpol y se encuentran en proceso de extradición a Panamá.

Asimismo, calificó como un hecho histórico la extradición desde Costa Rica de un ciudadano costarricense requerido por Panamá, vinculado a una operación de narcotráfico con cerca de media tonelada de droga, marcando un precedente en la cooperación bilateral entre ambos países.

Finalmente, el director reiteró que, aunque las cifras de homicidios muestran una tendencia a la baja, la Policía Nacional continuará reforzando sus acciones para reducir la violencia, fortalecer la seguridad ciudadana y promover la paz social en todo el país.

*Con información de Yamy Rivas*