Caso de adolescente con virus del oropouche preocupa a las autoridades de salud en Panamá Oeste

Panamá Oeste/Un adolescente de 12 años que reside en el corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena, ubicado en el distrito de Arraiján, fue atendido tras presentar síntomas del virus oropouche. Según los primeros informes del Ministerio de Salud (Minsa), el viernes 22 de agosto se reportó el caso y ya se iniciaron las investigaciones de campo y clínicas para determinar el punto de contagio de esta enfermedad. Sin embargo, a la fecha se desconoce de dónde lo obtuvo.

El paciente presentó problemas neurológicos que le provocaron dificultad en la movilidad de sus extremidades inferiores, así como fiebre y malestar general.

Dilma Vega, jefa de la regional de Panamá Oeste, indicó que no se puede sospechar que el virus fue importado de otra región del país, ya que el paciente no se ha movilizado fuera de Panamá Oeste.

"Lastimosamente, no sabemos cómo se pudo haber contagiado de esta enfermedad porque no encontramos factores de riesgo que apunten hacia este tipo de contagio dentro de la vivienda del paciente, ni en los alrededores, ni casos cercanos de donde se pudiese haber contagiado", reportó la funcionaria.

Según datos del Minsa, en lo que va del año se han reportado más de 324 casos de esta enfermedad en áreas de Darién y Panamá Este. Esa enfermedad se contagia por picadura de mosquito, por lo que las autoridades de salud hacen el llamado a la población para que ayuden a eliminar los criaderos de mosquito y se permita el acceso al control de vectores en las viviendas.

Información de Yiniva Caballero

