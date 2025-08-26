Centro de Emergencias Nacionales reporta varias afectaciones tras intensas lluvias

Por acumulación de basura en los sistemas pluviales y trabajos de reparación en algunas calles, varias vías de Panamá Oeste y Panamá.

Ciudad de Panamá/Luego de las intensas lluvias y los fuertes vientos que se registraron en diversas áreas del país, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó varias afectaciones.

El informe, hasta las 4:00 p.m. de este martes 26 de agosto, establece un total de nueve incidentes, que van desde colapsos estructurales, caídas de varios árboles, vías anegadas y afectaciones en una vivienda.

Panamá

El COE informó que, en el corregimiento de El Chorrillo, específicamente en el área de Plaza Amador, se registró el colapso parcial del albergue La Estancia. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Mientras que, en el corregimiento de Ancón, un árbol cayó sobre la vía en el Corredor Norte, cerca de la entrada Martin Sosa. La situación fue atendida por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

De igual forma, en El Cangrejo, frente al colegio The Lincoln Academy, otro árbol cayó sobre un local comercial, mientras que, en El Chorrillo, calle 15, hubo un colapso de un árbol sobre una vivienda, sin dejar heridos. Ambos casos fueron atendidos por personal del Sinaproc de la base de Howard.

Panamá Oeste

En el corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján, frente al Hotel Westin, un árbol cayó sobre la vía, situación que fue resuelta por personal de base Howard.

Otro árbol cayó en Panamá Pacífico, cerca de la base administrativa de SINAPROC, donde personal de la institución se encuentra trabajando en la atención de la novedad.

En Panamá Pacífico, próximo a la base del Sinaproc, también se registró una caída de árbol. El personal sigue trabajando en las labores de limpieza y remoción de ramas y tronco.

Colón

En el corregimiento de Barrio Norte, calle 8 y Meléndez, hubo un colapso de estructura, en la que afortunadamente no se registraron lesionados y las labores de atención continúan.

En el corregimiento de Cristóbal, sector Margarita, también cayó un árbol sobre la vía y aún se mantiene en proceso de atención.

Asimismo, en la Zona Libre de Colón, sector José Domingo Espinar, se reportó un desprendimiento de techo sin heridos, el cual está por atenderse.

Además, por acumulación de basura en los sistemas pluviales y trabajos de reparación en algunas calles, varias vías de Panamá Oeste y Panamá quedaron anegadas. Entre estas, la 7 de Septiembre, en Arraiján, donde un vehículo resultó afectado y fue socorrido por los bomberos; la vía Panamericana, próximo al puente de las Américas, en ambos sentidos; La Boca, Ancón, donde varios vehículos quedaron atrapados en el agua; Curundú, Calidonia, calle 25 y la avenida Justo Arosemena.

Ante el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en gran parte del territorio panameño, desde el 26 hasta el 28 de agosto de 2025, según pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el Sinaproc recomienda lo siguiente:

Evitar cruzar calles, quebradas o ríos con corrientes de agua.

Conducir con precaución, reducir la velocidad y mantener las luces encendidas bajo la lluvia.

No arrojar basura en las calles, ya que obstruye los desagües y causa inundaciones.

Retirar objetos de balcones, azoteas o patios que puedan ser arrastrados por el viento.

Puede reportar emergencias a las líneas 520-4429 o 911.

