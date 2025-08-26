Autoridades confirman que el IPT Capira está en condiciones para continuar clases presenciales

El anuncio surge tras la preocupación de padres y estudiantes por casos de salud reportados en las últimas semanas.

Capira, Panamá/La Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, en coordinación con la Regional de Salud, informó este martes que las instalaciones del Instituto Profesional y Técnico de Capira (IPT Capira) se encuentran en condiciones estables, lo que permite garantizar el desarrollo normal de las clases presenciales durante el año escolar en curso.

“Desde los primeros reportes se intensificaron las jornadas de limpieza y desinfección en las aulas y pabellones del plantel, además de trabajos de mantenimiento en los sistemas de agua y sanitarios, mejoras en la ventilación e iluminación y la recolección oportuna de desechos”, aseguró el director regional de Educación, Adriano Pérez.

Por su parte, el director regional de Salud, Jorge Melo, señaló que el centro educativo está habilitado para atender con seguridad a los estudiantes. Enfatizó la importancia de mantener el suministro de agua potable diario, a cargo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), como medida clave para proteger la salud de la comunidad educativa.

La jefa de Salud Pública, Dilma Vega, detalló que desde los primeros casos se realizaron evaluaciones médicas y visitas domiciliarias a los estudiantes que presentaron síntomas. Confirmó que, hasta la fecha, solo se ha registrado un caso positivo de leptospirosis en una alumna durante el primer trimestre, según análisis del Instituto Conmemorativo Gorgas. Los demás cultivos practicados resultaron negativos.

Melo precisó que, aunque existen reportes de otras enfermedades, no todas están relacionadas con el entorno escolar, y reiteró que las investigaciones continúan para esclarecer cada caso.

Limpieza y adecuaciones en el plantel

Entre las acciones ejecutadas en el IPT Capira destacan: