Minsa asegura que tratamientos contra la tuberculosis son efectivos contra la cepa Beijing

Colón, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó recientemente la detección de la cepa Beijing de Mycobacterium tuberculosis en la provincia de Colón. A pesar de tratarse de una variante conocida por su mayor virulencia y resistencia, las autoridades sanitarias aseguraron que los esquemas terapéuticos disponibles en el país siguen siendo efectivos, por lo que no existe motivo de alarma para la población.

La cepa Beijing, prevalente principalmente en países asiáticos y exterritorios de la Unión Soviética, es un genotipo de la bacteria causante de la tuberculosis (TB) y se caracteriza por su alta capacidad de transmisión. Sin embargo, según Edwin Aizpurúa, jefe de la Sección de Tuberculosis del Minsa, los tratamientos actuales continúan mostrando altos niveles de eficacia.

“De acuerdo con estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (INDICASAT), más del 93% de los pacientes evaluados presentaron sensibilidad al tratamiento, lo que confirma la efectividad tanto del esquema actual como del nuevo”, explicó Aizpurúa.

El análisis incluyó a 274 pacientes, de los cuales un 30% fue diagnosticado con la cepa Beijing. Para el pequeño grupo, que representa un 3% con tuberculosis drogorresistente, se ha implementado un esquema especial de tratamiento acortado a seis meses, diseñado específicamente para combatir este tipo de resistencia bacteriana.

A pesar del buen pronóstico terapéutico, el Minsa expresó preocupación por la tasa de abandono del tratamiento: “En Colón, durante el 2023 y 2024, cerca del 20% de los pacientes no culminaron su terapia, lo cual contribuye significativamente a la diseminación de esta cepa en la comunidad”.

Factores como el hacinamiento en viviendas continúan siendo determinantes en la propagación de la enfermedad. Según datos del Programa Nacional para el Control de la Tuberculosis, Colón reporta actualmente 74 casos de TB, con una tasa de incidencia de 24.36 por cada 100 mil habitantes.

Los casos fueron detectados mediante análisis genéticos especializados realizados en conjunto con el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, lo que evidencia la solidez del sistema de vigilancia epidemiológica en el país.

Panamá cuenta actualmente con dos esquemas terapéuticos para la TB:

Esquema estándar de 6 meses: rifampicina, isoniacida, etambutol y pirazinamida.

rifampicina, isoniacida, etambutol y pirazinamida. Nuevo esquema de 4 meses: fase inicial con rifapentina, moxifloxacino, isoniacida y pirazinamida (2 meses), seguido de rifapentina, isoniacida y moxifloxacino (2 meses).

El Minsa reiteró su llamado a la población a realizarse pruebas de TB en caso de presentar tos persistente por más de dos semanas, a cumplir con los tratamientos completos y mantener medidas preventivas como buena ventilación en espacios cerrados.