Hospital Nicolás A. Solano | Defensor del Pueblo: ‘si se cometió un delito, tienen que pagar’

🏥Leblanc lamentó el hecho de que en Panamá existan tantos casos de supuesta negligencia y ha sido difícil la parte probatoria. 🏥El hospital Nicolás Solano está en el ojo de la tormenta por varios casos de supuesta mala praxis en los últimos meses

Ante los múltiples casos de presunta negligencia médica en perjuicio de varios pacientes que se investigan en el Hospital Regional Nicolás A. Solano de La Chorrera, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, aseguró que solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) que se realice una auditoría médica, y además sugirió que se contratara a personas que tengan especialidad en administración hospitalaria.

Leblanc recordó que, además de los casos de presuntas mala praxis y la muerte de pacientes en el área de urgencias, este hospital enfrenta serios daños estructurales, resaltando que hace unos meses ha presentado problemas de filtraciones en los salones de operaciones, daño de los aires acondicionados, falta de especialistas, falta de médicos y de insumos, entre muchos otros problemas.

“Es un hospital al que hay que prestarle mucha atención (…) en caso de que hayan cometido un delito, tienen que pagarlo y también resarcir civilmente”, señaló el Defensor del Pueblo.

Sobre las denuncias penales que se adelantan por la quemadura que sufrió un joven que se mantenía en las instalaciones tras ser sometido a una cirugía por apendicitis, Leblanc afirmó que “todo profesional que realice un acto y conlleve a una responsabilidad debe ser cuestionado por el ambiente penal y civil”.

El titular de la institución lamentó el hecho de que en Panamá existan tantos casos como estos, y añadió que ha sido difícil la parte probatoria, al momento de que se realizan las denuncias y se adelantan las investigaciones. Insistió en que el testimonio de los médicos es clave para que se haga justicia.

“Un mensaje a los médicos: el poder declarar contra un colega no lo hace menos profesional, lo enaltece y de una forma lo hace ser un mejor profesional, y ese es un problema que tenemos”, expresó.

Desde la Defensoría se estableció una línea de comunicación con los familiares de los pacientes afectados.

Además, el defensor del Pueblo se refirió al proyecto presentado en la Asamblea Nacional que busca establecer atención de salud 24/7 y añadió que desde la institución no están en contra, ya que es una realidad que hay varios centros de salud a nivel nacional que tienen horario de oficina y cierran a las 3:00 p.m.

“Las personas, mientras no tienen trabajo, ocupan mucho los centros de salud; a distintas horas que tienen que viajar o desplazarse a hospitales grandes, deberían tener centros de salud adecuados que atiendan 24/7, así como atiende la Caja de Seguro Social, y no se escapa ni Panamá provincia ni los lugares más recónditos de la campiña”, afirmó.

Las declaraciones de Leblanc se dieron en las instalaciones de la Asamblea Nacional.

También le puede interesar: