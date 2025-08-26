Padre presenta denuncia por caso de quemadura de su hijo en el hospital Nicolás Solano

El joven de 19 años fue operado de apendicitis en el hospital Nicolás Solano y resultó con quemaduras en su abdomen y espalda baja, el caso ya está en manos del Ministerio Público.

Panamá Oeste/El padre de un joven de 19 años interpuso este martes una denuncia ante el Ministerio Público de Panamá Oeste por negligencia médica, luego de que su hijo resultara con quemaduras en el abdomen y la espalda baja tras una cirugía de apendicitis realizada en el Hospital Nicolás Solano de La Chorrera.

Según relató el denunciante, el hecho ocurrió el pasado viernes, cuando su hijo fue remitido desde Vista Alegre al centro médico para una operación de emergencia. Al acudir a retirar al paciente, se encontró con la sorpresa de que presentaba lesiones de quemaduras en el cuerpo.

El padre aseguró que médicos del hospital le explicaron que las quemaduras se produjeron durante el procedimiento quirúrgico.

"Me dicen que cuando le estaban haciendo la cirugía le limpiaron el área con alcohol y al usar el cauterizador se provocó una chispa que incendió la parte del abdomen. Que no era nada grave, que con una crema se podía limpiar en casa y se le quitaría", declaró el padre.

Otros pacientes que estaban en el lugar advirtieron al padre que la situación “estaba fuera de orden” y no debía considerarse algo menor.

Actualmente, el joven permanece hospitalizado bajo observación médica, mientras la familia exige una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables. “No queremos que esto le vuelva a pasar a ningún otro paciente en la provincia”, expresó el padre.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar para determinar si hubo responsabilidad médica en el hecho, mientras que la dirección del hospital aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Con información de Yiniva Caballero.