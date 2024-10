¿Qué es el Wallet de Identidad Digital y de qué trata? Te explicamos

El Wallet de Identidad Digital o Sistema de Identidad Digital, será una herramienta que le permitirá a los ciudadanos en Panamá llevar siempre la cédula de identidad personal, pero al mismo tiempo, se podrán realizar otros trámites en línea.

"Toda la ciudadanía va a tener acceso a su cédula digital, más que nada, también el Wallet te permite hacer los trámites que actualmente se realizan en los quioscos. La ciudadanía va a poder emitir sus certificados de nacimiento, matrimonio, si necesitan un acta de defunción, van a poder inscribirse a partidos políticos y además de eso van a poder hacer renovaciones y duplicados de cédulas en línea", explicó Adaluz Perea, administradora de proyectos del TE.

Ante las dudas sobre la seguridad de la aplicación, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, señala que no sacaría a la calle un producto del cual no estuviera seguro de su funcionalidad.

"Nosotros vamos a hacer todas las pruebas necesarias, precisamente para cuando el producto final llegue a las manos del ciudadano y sea un producto eficaz, eficiente y seguro", sostuvo el magistrado Juncá.

Otra pregunta que puede surgir es ¿Qué pasa si se me pierde el teléfono celular? ¿Otros podrán tener acceso a mi cédula?

En ese sentido, la administradora de proyectos del Tribunal Electoral sostiene que hay aspectos de registros biométricos, lo que garantiza el uso de los datos únicamente por los propietarios.

"No van a poder descargar una imagen de la cédula digital, no vas a poder tomarle captura y, si lo intentas, la aplicación te va a mandar un mensaje de que no se puede hacer. Si intentas grabar la pantalla, no lo vas a poder hacer. Cuando tú te validas biométricamente, tu cédula al instante se va a armar y cuando tú abandones la aplicación, ya sea porque caduca tu sesión o cierras sesión, la cédula se desvanece", reiteró la administradora de proyecto.

También destacó que en operativos policiales y retenes, las personas solo deben enseñar la pantalla de su teléfono con la imagen de la cédula y no entregarla.

El Wallet Digital está siendo probado por funcionarios de la institución como una Fase Beta. Posteriormente, se abrirá la Fase Alfa en la que se incluirá otro grupo de la población más numeroso y, de allí, todos los ciudadanos podrían descargarla una vez pase el proceso de revisión de los propietarios de App Store y Play Store.

Servicios que ofrecerá la primera fase

La identidad mantiene ambos QR en digital, permitiendo ser utilizada también para la identidad ante las entidades de seguridad.

Todos los servicios de los Quioscos Multiservicios, manteniendo los mismos precios o los métodos de pago mediante tus tarjetas.

Seguridad de tu identidad, no permite captura de pantallas, una vez sales del APP tu identidad desaparece.

Con información de Jorge Quirós