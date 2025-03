Conoce a los protagonistas de 'Aslan': Elenco de lujo en el novelón turco que llega a TVN este 11 de marzo

Ciudad de Panamá/No existe duda de que las novelas turcas han conquistado el corazón de todos los panameños. Cada vez son más los títulos que logran gran popularidad, convirtiéndose en un fenómeno imparable en el mundo de la televisión local. ¡Y por supuesto que en TVN te tenemos esas que gustan! En medio de esta fiebre por las producciones turcas, una nueva historia se prepara para enamorar a la audiencia de las noches: "Aslan", una novela cargada de romance, drama y una intensa dosis de intriga que mantendrá a los espectadores al borde de su asiento.

Este esperado estreno será este martes 11 de marzo, desde las 10:00 p.m., justo después de "La Gran Mentira". "Aslan" es una historia que ya ha cosechado gran éxito en su país de origen, Turquía, y ha sido bien recibida en diversas plataformas de "streaming". Con una trama que explora los contrastes entre el amor verdadero y los oscuros secretos familiares, este novelón promete ser un nuevo fenómeno en la televisión panameña.

Una historia que te enganchará

La historia de "Aslan" comienza cuando el protagonista, Aslan Soykan, se cruza en el camino de Devin Akin, una joven que vive en Estambul. Desde su primer encuentro, ambos sienten una conexión inmediata que los lleva a enamorarse profundamente. Sin embargo, lo que Devin aún no sabe es que Aslan proviene de una familia peligrosa, poderosa y con oscuros secretos. La familia Soykan dirige un club exclusivo, pero detrás de esa fachada de prestigio se esconde un clan criminal, del cual Aslan es el líder.

A pesar de las tensiones y la hostilidad de su familia, Aslan no duda en luchar por el amor de Devin. Decidido a hacer todo lo posible por mantener su relación, lo primero que hace es presentar a Devin ante su familia. Sin embargo, la noticia de su romance no es bien recibida por todos, ya que algunos miembros de la familia consideran que ella podría poner en peligro sus oscuros negocios. Aslan, por su parte, está determinado a demostrar que puede equilibrar sus responsabilidades con su deseo de ser feliz junto a la mujer que ama. Pero este camino no será fácil y estará lleno de obstáculos, traiciones y decisiones difíciles que pondrán a prueba su amor y lealtad.

Pero... para que vivas este viaje emocional te contamos quiénes serán los protagonistas (principales y secundarios) de esta gran historia:

Serenay Sarikaya como Devin Akin: La joven enamorada de Aslan, que desconoce los oscuros secretos que guarda la familia de su amado.

Kivanç Tatlitug como Aslan Soykan: El protagonista principal, hijo de una familia poderosa y peligrosa, que lucha por su amor mientras lidia con las exigencias de su clan criminal.

Canan Ergüder como Leyla Soykan: Madre de Aslan, que jugará un papel fundamental en la historia, ya que tiene sus propios intereses y secretos que amenazan con desestabilizar la relación de su hijo con Devin.

Nejat Isler como Cihan Soykan: El padre de Aslan, quien será una de las figuras clave dentro de la familia Soykan, y cuya influencia es un factor determinante en la trama.

Nur Sürer como Hülya Soykan: Una de las miembros del clan Soykan, cuyo papel será crucial en la evolución de la historia y en las decisiones que tome Aslan.

Levent Ülgen como Ibrahim Soykan: Otro miembro de la familia que tendrá un impacto directo en la relación entre los protagonistas.

Ayda Aksel como Nedret Soykan: La tía de Aslan, quien se presenta como una mujer con mucha ambición y que tendrá una visión diferente sobre el futuro de la familia.

Ipek Tenolcay como Nese: Un personaje que aportará la dosis de intriga necesaria en el desarrollo de la trama.

Emel Göksucomo como Seher Soykan: Otro miembro de la familia, cuya interacción con los demás personajes será esencial para el desarrollo del conflicto central.

Cada uno de estos actores aportará su toque único a la narrativa, brindando al espectador una experiencia llena de emociones y giros inesperados.

Si te gustan las historias llenas de tensión, pasión y misterio, no puedes perderte "Aslan", una novela turca que promete marcar un antes y un después en las producciones internacionales que llegan a Panamá. Este martes 11 de marzo, después de "La Gran Mentira", acompáñanos en el estreno exclusivo de "Aslan", solo por las pantallas de TVN, y descubre cómo el amor y la lealtad se entrelazan en un mundo de peligros y secretos familiares. ¡Este es de esos estrenos que no te lo puedes perder!