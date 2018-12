Y precisamente como pago mis impuestos, no me cae nada bien que las calles de la capital estén hechas un desastre, que la calidad y la falta de agua sea el pan de cada día. Que cuando uno va al Seguro Social lo más normal es que salga un funcionario te diga que no hay citas o medicamentos.-

¿Nene qué vas hacer ser cuándo seas grande?

Esta es una canción ícono del rock ochentero del argentino Miguel Mateos, que cuando la escuché me hizo reflexionar, con tan sólo 17 años mi destino. Fue en ese momento cuando determiné el rumbo a tomar ¿estrella de rock and roll o presidente de la nación?.-

¿Cuántos de nuestros estudiantes panameños se han hecho esta pregunta?

Hace un par de semanas mi compañera Jocelyn Mosquera registró en una nota periodística el grave estado en el que se encuentra en la insigne escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega. Estructuras deplorables que aun albergan a estudiantes que buscan forjarse un futuro en carreras técnicas que en la actualidad necesita el país.-

¿Pero así quien puede labrarse o pensar en un futuro como profesional? si el proceso de aprendizaje, el cual no es sólo internalizar el conocimiento, sino también aprender en un ambiente adecuado y cónsono para este fin y los planes de un país como Panamá, no es acorde a los propósitos del país que nos venden los políticos criollos.-

Hace poco fui invitado a ser jurado del concurso de proyectos Expotécnia, con motivo de los 60 años de fundación del Instituto Técnico Don Bosco en Vía Israel, al llegar sentí un ambiente distinto y luego me di cuenta la razón de ello.-

Era la mística de los profesores, padres de familia y sacerdotes Salesianos los que hacían la diferencia. Todos juntos enfocados en una sola meta, la cual se veía plasmada en una serie de proyectos y trabajos que despertaron en mi una admiración impresionante y enseguida me brincó una inquietud ¿qué tipo de profesional necesita Panamá? Y ¿Quién o qué gobierno mira hacia este tipo de educación que sobrepasa las típicas aulas escolares?.-

Vi y aprecie proyectos a escala de la ampliación del Canal y del Metro y la pasión con que los chicos explicaban y hablaban de lo que habían logrado tras largas horas vespertinas de trabajo en los talleres.-

Había varios robots y hasta un lanza llamas que vibraba al ritmo de la música.-

Me di cuenta lo mucho que había avanzado la carrera que años atrás había estudiado en las aulas del ITDB, no sólo por lo digital, sino porque se adaptó a los tiempos actuales y las exigencias del mercado laboral, no sólo de Panamá sino del mundo globalizado.-

Allí se dio un giro de timón hacia la Autotrónica y no sólo en la teoría sino en la práctica y lo que más me sorprendió es la gran cantidad de niñas y jovencitas que cursan en aulas para prepararse como mecánicas, diseñadoras gráficas etc.-

Una estrategia que data de hace muchos años, las clases teóricas clásicas de cualquier colegio, pero en las tardes todo se traslada a los talleres a poner en practica todo este mundo de conocimiento real, y fantástico.-

Bueno después de tanto verborrea, me sigo preguntando, ¿Quién carajo se pone a pensar sobre estas carreras o colegios?, ya me acuerdo no sólo del destruido y olvidado Artes y Oficios, sino del ITAE el Duque etc. creo que el interés por ser un país de “plástico” y apariencias nos obligó a seguir estudiando carreras que hoy días están saturadas y que no encuentran mercado para tantos egresados.-

La facilidad con que estos chicos pueden entrar a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) con un perfil enfocado en lograr resultados y con conocimientos previos, lo que hace más fácil su aprendizaje y experticia.-

Si como país no vemos que no sólo podemos quedarnos con colegios como el ITDB y no rescatamos el Artes y Oficios podrían ser víctimas de la migración de mano de obra calificada con conocimientos técnicos que tuvimos y que por no tener luces altas pérdimos.-

Creo que la pregunta es pertinente para cada chico ¿Nene qué quieres ser cuándo seas grande?.-