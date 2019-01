A propósito y con todo el revuelo que ha traído la llegada a Panamá de Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, me puse a pensar, aparte de todo el alboroto, medidas de seguridad, preparativos etc. ¿cuál es el trasfondo de la JMJ en un mundo donde muchos jóvenes no han definido su rumbo? ¿Qué temas impulsará el Sumo Pontífice que impacte y cale en nuestros jóvenes?.-