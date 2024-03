La casa de los famosos Colombia | Por 48 horas los participantes estarán atados ¿Cuál es el nuevo reto?

Colombia/El Jefe de La casa de los famosos Colombia, nuevamente sorprendió a los jugadores con una actividad que los obliga a estar atados unos con otros durante dos días.

Esta semana no ha sido fácil para todas las celebridades, pues algunas han discutido por la comida o por comentarios que han recibido de otras personas, y, para el dueño de la casa, no hubo mejor idea que hacerlos reflexionar sobre la convivencia de una manera muy particular.

Luego del último Cara a Cara, los jugadores reafirmaron algunas rivalidades y estallaron las peleas que venían evitándose, y la alegría que se veía en los últimos días, ha desaparecido casi por completo.

Para calmar el ambiente, el Jefe les pidió que escogieran una pareja para que compartieran mucho tiempo juntos.

Los jugadores estarán mano con mano por 48 horas

En un inicio, las mujeres debían escoger a un jugador del sexo opuesto para conformar una pareja. Como era de esperarse, Diana eligió a Culotauro, Nataly Umaña a Miguel Melfi y la sorpresa de la noche fueron Isabella Sierra y Beto Arango, pues ambos quedaron emparejados, siendo la actriz la menor de la casa y Beto el concursante con mayor edad.

La actividad consistía en que todos estuvieran atados e hicieran todo juntos: ir al baño, cocinar y hasta dormir. Acto seguido, procedieron a mediante cuerdas, unirse.

La presentadora, Cristina Hurtado, aclaró que esta dinámica se hizo por lo que había pasado en los últimos días en La casa de los famosos Colombia. Recordemos que, Omar Murillo tuvo una fuerte discusión con algunos participantes por la comida, que por poco llega a un enfrentamiento entre el actor y Juan David Zapata.

Por lo sucedido, el Jefe no solo quiso que las celebridades estuvieran todo el tiempo con las parejas que escogieron, sino también hizo que Omar Murillo, Karen Sevillano, Julián Trujillo y Culotauro ingresaran a un cuarto para que dialogaran y llegaran a un acuerdo.

El "cuarto de la verdad", fue el escenario asignado para que los conflictos fueran resueltos, y, aunque a Julián Trujillo y Camilo, se les hizo casi que imposible, Omar y Karen logaron conciliar de manera respetuosa.

A Beto Arango le ha costado estar con su pareja en La casa de los famosos Colombia

Aunque para algunas personas ha sido muy fácil compartir con la persona que escogieron. Por ejemplo, a Nataly Umaña y a Miguel Melfi o a Diana Ángel y a Culotauro, hay otros participantes a los que les ha parecido todo un desafío.

Este es el caso de Beto Arango con Isabella Sierra. En una entrevista, la actriz aseguró que los dos tienen una personalidad completamente diferente. Mientras que a Isa le gusta acostarse tarde, Beto, por el contrario, es de las primeras personas del reality que se van a dormir.

De hecho, ayer, durante la fiesta salsera, el actor no estaba muy contento por tener que quedarse en la terraza con Isabella Sierra todo el tiempo, quien sí estaba muy feliz bailando con sus compañeros.

Este reto también ha traído cosas positivas, es el caso de Camilo y Diana, pues compartieron una cena muy romántica y su relación ha empezado a fluir sin ningún percance.

Por su lado, Nataly y Miguel también están disfrutando de estar atados todo el tiempo. Incluso, lograron dormir en el cuarto del líder muy cómodamente.