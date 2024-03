La casa de los famosos Colombia | Hermana de Nataly Umaña salió en defensa de Alejandro Estrada y le envió un mensaje

Colombia/Las más de 50 cámaras que se encuentran grabando en La casa de los famosos Colombia, han sido testigos de una de las historias de amor más controversiales que ha surgido en la competencia, la de Nataly Umaña con Miguel Melfi.

Misma que causo el fin del matrimonio de la actriz con su esposo Alejandra Estrada, quien visitó la casa para despedirse de Nataly y devolverle su argolla de matrimonio debido a la “infidelidad” con el panameño.

Los televidentes se mantenían a la expectativa de la visita de Alejandro a su esposa en la nueva dinámica del Jefe, “Congelados”. Una actividad que le permite a los participantes recibir por unos minutos a uno de sus familiares, aunque, sin el privilegio de poderlos tocar o hablarles, pues la condición es que deben permanecer paralizados en cuanto suene la señal del Jefe.

En cuanto llego el turno de Nataly en recibir una visita inesperada y como era de esperarse, el que entró por la puerta principal fue Alejandro, con un motivo claro y preciso: ponerle fin a su matrimonio con la participante.

Mientras Nataly se encontraba congelada en la cocina, Alejandro se acercó, y, viendo a la mujer con la que compartió más de 10 años de su vida, procedió a darle un mensaje y a devolverle su anillo de casados.

“Retiro todas mis promesas, pero no retiro, para nada, mis buenos deseos para ti, porque te lo mereces todo, sentí que te merecías un buen hombre, tú escogiste… Gracias por todo, sé feliz y ojalá esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe, realmente, lo que tú valoras en la vida… Hasta siempre, hasta nunca”, dijo Alejandro Estrada, mientras Nataly Umaña no pudo retener las lágrimas.

Luego de que Alejandro se retirará de la casa y Nataly pudiera moverse a la señal del jefe, la actriz aprovechó la oportunidad y le envió un mensaje de arrepentimiento a su esposo, aclarando lo buen hombre que había sido, lo mucho que lo quería, y lo realista que tendrían que ser al aceptar que su matrimonio ya no producía una felicidad absoluta, o por lo menos, no a ella.

“Esto ya no era justo ni para ti ni para mí, merezco vivir y que tú seas feliz, eres un excelente hombre y siempre te quiero en mi vida, aunque no haya elegido la forma correcta de hacértelo saber, no tenía otra forma de salir del problema en el que estamos, te amaré por siempre y espero seas feliz”, expresó la ahora concursante de La casa de los famosos Colombia.

Tras la polémica separación, muchos internautas han expresado sus opiniones a favor y en desacuerdo. Sin quedarse atrás, la familia Umaña, la cual salió a la luz pública con un mensaje compartido por la hermana de la actriz, Diana Lucía Umaña González.

Con una foto de ella y el que por muchos años fue su cuñado, Diana le dejó un mensaje de solidaridad a Alejandro mediante sus redes sociales. En dicha publicación, la hermana de Nataly se mostró agradecida por el cariño de Alejandro y le recordó todo el amor que se habían tenido como familia.

“Alejito, te amamos. Gracias por tantos años de tu amor, dedicación y entrega para con mi hermanita”, dice el mensaje de Diana Umaña.

Cabe resaltar que, el matrimonio de Alejandro y Nataly fue celebrado en tres ceremonias diferentes, su unión llevaba un tiempo de más de 10 años y son dueños de una empresa dedicada a la fabricación de lentes y óptica visual.