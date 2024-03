Nataly Umaña a Alejandro Estrada: 'Te voy a amar para siempre, no era justo ni para ti ni para mi'

Colombia/El matrimonio de 11 años de la participante Nataly Umaña con Alejandro Estrada, ha llegado a su fin. Esto debido a la relación de la actriz con el panameño Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia.

Nataly, está casada con Alejandro desde hace varios años y ambos tienen una empresa dedicada la óptica y venta de lentes, la cual les ayudó a crear un hogar con el paso del tiempo.

Sin embargo, a la vida de la actriz llegó la oportunidad de unirse a una aventura que la privaría del contacto con el exterior y se vería expuesta a estar grabada por más de 50 cámaras las 24 horas del día.

Sigue la historia de Miguel y Nataly aquí: ¡Beso apasionado! Miguel Melfi y Nataly Umaña no se aguantaron las ganas

Según cuenta Alejandro Estrada, ambos tomaron la decisión, pensando en que sería una ventana de oportunidades para la actriz, que buscaba nuevas ofertas en el mundo del entretenimiento. Pero, lo que la pareja no esperaba, es que el reality fuera el medio para que Nataly decidiera "abrir los ojos" y buscar una vía para exponer el deterioro de la relación con su esposo.

Desde hace varias semanas, Nataly y Miguel, decidieron darse una oportunidad y dejar la amistad a un lado, ignorando lo que podría ocurrir en el exterior. Conforme a esto, ambos se han visto durmiendo juntos y dándose uno que otro beso, confirmando la nueva historia de amor que comenzaron a protagonizar.

Como era de esperarse, Alejandro arremetió en contra del panameño juzgando su educación y su moral, diciendo que el nunca se metería con una mujer casada. Pero, a esta polémica le llego un final, y, como era de esperarse, Alejandro ingresó a la casa en la dinámica de "Congelados", aprovechando la oportunidad para devolverle el anillo matrimonio a Nataly y darle unas palabras de despedida.

Luego de la visita de Estrada, Nataly llamo a todos sus compañeros dentro de la casa y empezó a justificar su comportamiento, "diciendo: "Yo no era feliz, y yo sabía que él tampoco. En cuanto llegue aquí me reencontré conmigo misma, y volví a ser esa Nataly feliz, él es un buen hombre y la mujer que lo tenga en su vida, será muy feliz", comenzó diciendo.

Los famosos que se encontraban sorprendidos por lo que acaba de ocurrir, le mostraron su apoyo a la participante, la cual le envió un mensaje al que fue su esposo por más de 11 años:

"Alejo te voy a amar siempre, obviamente siempre te quiero en mi vida, porque eres un ser de luz excepcional. Gracias por cuidar siempre mi corazón, gracias por haber sido tan lindo, gracias por amanecer todos los días con intenciones de hacerme feliz, te pido perdón, a tu familia, a mi familia y a nuestros amigos. Sé que no fue la mejor manera y estoy segura de que si no hubiera sido así, íbamos a seguir, seguir y seguir en lo mismo y no era justo. Tú mereces ser feliz y yo también me lo merezco", dijo Nataly entre lágrimas.

Momentos después del emotivo mensaje, la actriz se dirigió a la sala en donde se encontraba Miguel Melfi, para esclarecer lo que podría pasar con la relación que habían comenzado.

Por su parte, Nataly se mostró tranquila ante la situación y le aseguró al panameño que la visita de Alejandro la dejaba sintiendo libre. Sin embargo, para Miguel las cosas cambiaron, pues antes de irse, el ex esposo de Nataly, dejó un mensaje para los padres de Miguel, a quienes juzgó por la educación que le habían dado a Miguel.

Aunque no se sabe con seguridad que rumbo tomará la relación entre ambos, lo que quedó claro es la ruptura del matrimonio de Nataly, que fue representada con la devolución de la argolla de matrimonio por parte de Alejandro Estrada.