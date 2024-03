Colombia/Los concursantes que siguen dentro de La casa de los famosos Colombia, han intentado sobrellevar la convivencia, pero, las tensiones entre ellos son evidentes, especialmente dentro del equipo Infierno debido a conflictos internos.

Durante una cena que algunos concursantes ganaron tras superar un desafío, Sandra Muñoz aprovechó la oportunidad para resolver sus diferencias con Martha Isabel y calmar un poco el ambiente.

Sandra Muñoz busca llevar la fiesta en paz con Martha Isabel Bolaños

Isabella Santiago, Miguel Melfi, Nataly Umaña, Culotauro, Martha Isabel, Sandra Muñoz, Sebástian Gutiérrez y Juanda Zapata y ganaron un reto que implicaba recrear unas fotografías. Mientras disfrutaban de las hamburguesas, Sandra Muñoz se dirigió a su ahora compañera de equipo y le dijo a Martha: “bajémosle”, esto como respuesta a los recientes enfrentamientos entre ambas.

Cabe resaltar que la caleña ha tenido una semana conflictiva no solo con Sandra, pues su conflicto más evidente es con Karen Sevillano, con la cual entró al "Cuarto de la verdad" para resolver sus conflictos, sin éxito.

Al llamado de Sandra, la actriz no lo recibió de la mejor manera, ya que consideró que no fue la forma más adecuada de expresarlo. Le comentó que unas horas antes se sintió atacada, pues cuando Sandra llegó a la cocina y se acercó a un gabinete, "invadió” el espacio de ella.

No obstante, ambas participantes optaron por levantarse de la mesa y entablar un diálogo en otro lugar de la terraza. Discutieron lo sucedido y llegaron a la conclusión de que harán un esfuerzo por mantener una convivencia pacífica.

Las enemigas de Martha Isabel Bolaños

Desde que Martha hace parte del equipo Infierno, las peleas no han cesado, incluso, se han visto confrontaciones con palabras fuertes que denigran la imagen de los participantes.

Martha, quien dice ser una mujer muy espiritual, tiene la costumbre de prender velas de incienso en una hora de la mañana, pues según ella esto le ayuda a encontrar armonía para enfrentar los retos que trae el día.

Pero, aquel ritual fue la última gota que rebosó el vaso, debido a que Karen se acercó a Martha para avisarle que su vela estaba causando molestia por el olor que generaba, el cual quedaba impregnada en todo el cuarto, pues la ventilación del lugar es nula.

Previamente, ambas habían tenido su primer encuentro conflictivo en el comedor, cuando Karen le aclaró a Martha que no debería meterse en conversaciones ajenas, y le pidió que no las “mandara a callar”.

No muy contenta, Martha le refutó a su compañera diciendo: “Lamento que no te dé la cabeza para entender que no puedes gritar cuando todos intentamos dormir”

Luego de eso, el ambiente quedo tenso y la discusión se trasladó al cuarto de ambas, pero, por el tema del incienso.

Pese a que Karen recibió la visita de su novio, quien le dejo un consejo de llevar la fiesta en paz con Martha, la caleña hizo caso omiso, y las discusiones continuaron.