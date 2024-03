La casa de los famosos Colombia | Poll y Menta, los nuevos integrantes de la competencia

Colombia/Con motivo de celebrar el primer mes de los participantes dentro de La casa de los famosos Colombia, el Jefe envió una carta con Isabella Santiago, la cual llevaba el mensaje sobre el ingreso de dos nuevos habitantes, lo que provocó varias incomodidades en algunos jugadores.

En un inicio, Karen Sevillano alzó su voz para dejar claro su desacuerdo diciendo: "Me parece injusto que entren nuevos, somo los que somos, y, estamos los que estamos". En apoyo a este pensamiento, Omar Murillo, Miguel Melfi, Julián Trujillo, Isabella Santiago y varios de los famosos le reclamaron al Jefe la mala decisión de traer personas nuevas a la casa.

Pero, los que no sabían los jugadores, era que sus nuevos compañeros no serian precisamente personas. Y, en el capítulo del lunes salieron de las dudas.

El Jefe sonó la alarma que indica el inicio de "Congelados", y los famosos tuvieron que quedarse paralizados para recibir una visita. En cuanto las puertas principales de la casa se abrieron, entraron dos cachorros corriendo. Los nuevos habitantes eran dos tiernos caninos de color amarillo llamados Poll y Menta quienes causaron gran ternura en la mayoría de los famosos, los cuales no aguantaban por descongelarse para tocarlos y acariciarlos.

El dueño de la casa fue claro y directo al pedirles a los famosos el mayor cuidado y el mejor trato para estos dos nuevos habitantes, por eso, les expresó que deberán evitar asustarlos y abrumarlos. Asimismo anunció que Isabella y Julián serán sus protectores.

"Poll y Menta, dos cachorros que merecen el cuidado y trato especial, debemos tener mucho cuidado, no gritar y no asustarlos, ellos son dos bebés. No los pueden agobiar y no los pueden tocar todos al tiempo. Isabella y Julián serán sus guardianes", dijo el Jefe mediante las bocinas.

Los participantes recibieron una lista detallada con todos los cuidados que necesitan los dos cachorros, Menta y Poll, quienes tendrán su comida especial para su edad y características físicas, juguetes y tres salidas al parque al día. Estos dos habitantes serán los únicos que podrán salir de la casa, aunque esto no lo podrán hacer de la mano de los famosos, sí habrá un equipo especializado de la producción que estará a cargo de esta salida al parque de los perritos.

Todo está planeado para que las mascotas disfruten de un tiempo de esparcimiento dos veces al día. Las salidas serán a las 7:30 a.m. y a las 12:30 p.m., y también podrán participar en actividades en vivo fuera del espacio designado. Además, el jefe estará muy atento para que se cumplan los horarios establecidos para la alimentación y el suministro de agua para las mascotas, y se les proporcionará un calendario para ayudarles a llevar un registro adecuado de estos cuidados.