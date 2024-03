‘Me equivoqué y fue un error’ | Miguel Melfi pidió disculpas a Alejandro Estrada

Colombia/La visita de Alejandro Estrada a La casa de los famosos Colombia, representó el fin de su matrimonio con la actriz Nataly Umaña, a quien se le ha visto envuelta en una relación amorosa con Miguel Melfi desde hace varias semanas.

Dichos acercamientos, han sido el tema más polémico tanto al interior como al exterior de la casa, pues, como es de conocimiento público, Nataly estuvo casada con su esposo durante 11 años, y su matrimonio era uno de los más “estables” de la televisión colombiana.

Luego de que Nataly y Miguel empezaran a tener una química imparable, ambos decidieron ignorar lo que podría suceder en el exterior, y, arse la oportunidad de conocerse, lo cual ha ido escalando. Incluso, ambos llegaron a dormir en la misma cama y a protagonizar escenas de besos apasionados.

Sin embargo, el mundo afuera seguía marchando y junto a él, las consecuencias de esta nueva relación. Fue entonces cuando Alejandro Estrada decidió salir ante los medios de comunicación y aclaró que su matrimonio con Nataly era estable, incluso, la llegó a defender diciendo: “Aunque tenga el derecho a juzgarla, no lo voy a hacer, ella tendrá que darme una explicación en privado, por su bien y por el mío”

Ahora, con la nueva dinámica de “Congelados”, fue el turno de Nataly para recibir una visita inesperada. Siendo así, el que fue su esposo por más de 10 años piso la entrada de La casa de los famosos Colombia, y se dirigió hacia ella para dar por terminado su matrimonio.

“Retiro todas mis promesas, pero no retiro, para nada, mis buenos deseos para ti, porque te lo mereces todo, sentí que te merecías un buen hombre, tú escogiste… Gracias por todo, sé feliz y ojalá esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe, realmente, lo que tú valoras en la vida… Hasta siempre, hasta nunca”, concluyó Alejandro Estrada, mientras Nataly Umaña no pudo retener las lágrimas estando paralizadas.

Acto seguido, el también actor le regreso su anillo de matrimonio y se dirigió a la puerta principal, no sin antes dejarle un mensaje a los padres de Miguel Melfi, disculpándose por sus declaraciones anteriores, en la que juzgó la manera en la que educaron al panameño.

“Me disculpo con los padres de Melfi, es cierto, desconozco su manera de criarlo, y les presento mis disculpas. Pero, de algo que sí sé, es que yo no me metería con una mujer casada”, expresó Alejandro antes de salir.

A tan solo unos metros, se encontraba Miguel paralizado, el cual quedo con muchas dudas sobre las disculpas inesperadas del esposo de Nataly, esto debido a que su contacto es nulo con el exterior y no sabe que sus padres salieron a defenderlo en medio de la polémica situación.

Luego de la incómoda visita, Miguel se posicionó enfrente de todos sus compañeros en la casa, y como muchos lo esperaban, el cantante panameño se dirigió a las cámaras para enviarle un mensaje a Alejandro diciendo:

“De hombre a hombre, con todo respeto, quiero decirte que disculpas, me equivoque y cometí un error. Odio hacerle daño a las personas, pero las emociones hacen que perdamos la cabeza, te entiendo, pero no estoy en tus zapatos”, comenzó diciendo Miguel.

Aunque Miguel desconoce las palabras exactas de Alejandro hacia Nataly, el panameño se sinceró y se mostró arrepentido.

Por otro lado, la duda sobre el acontecimiento entre sus padres y Alejandro Estrada, no la dejo pasar, y, resaltó la educación que ha recibido por parte de sus padres, a quienes según él, les debe todo.

“A mis papás, quiero pedirles disculpas porque sé que les afectan mis acciones, estoy consiente y no me cabe duda de la educación que ustedes me dieron, sé el esfuerzo que han hecho como padres, y no quisiera que mis actos fueran los que pusieran en duda sus principios”, concluyó Miguel.

Cabe resaltar que, hace varios días, los padres de Miguel Melfi salieron en su defensa luego de las fuertes declaraciones que Alejandro hizo, provocando que la madre del panameño expresara su molestia diciendo: “Ella fue la que se le insinuó a mi hijo, y nuestra molestia es con su esposo, porque él no me conoce a mí ni a mi familia”

Aunque la relación de Nataly y Miguel ha sido una de las historias más polémicas y virales, luego de la visita de Alejandro, ambos se sentaron a hablar sobre el rumbo que tomará lo que habían comenzado.

Por su parte, la actriz colombiana recalcó que se siente libre y espera ser feliz, pues el concurso le ha permitido reencontrarse nuevamente y mirar la vida de otra manera. Pero, para Miguel, las cosas cambiaron un poco, y confesó que sus acciones habían sido sin pensar en el mundo exterior, lo que había traído serias consecuencias.

Pese a que no se sabe con exactitud cuáles serán las decisiones de la pareja, lo que sí se sabe es que Alejandro Estrada puso fin a su matrimonio con Nataly, concordando con las declaraciones que previamente había hecho, y, disculpándose con los padres de Miguel.