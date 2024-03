¡Le hizo caso a su mamá! Miguel Melfi termina con Nataly Umaña y acuerdan solo ser 'amigos'

Colombia/Una de las historias de amor más polémicas que ha traído La casa de los famosos Colombia es la de Miguel Melfi con Nataly Umaña. Desde que ambos desviaron su amistad a un compromiso más íntimo, sus momentos se han viralizado y su relación se convirtió en el tema principal tanto dentro como fuera de la casa, pues como era de conocimiento público, Nataly está casada con el también actor Alejandro Estrada.

Los besos y abrazos protagonizados por los dos participantes, llevaron a que en la visita del esposo de Nataly a la casa mediante la dinámica "Congelados", sirviera como el fin del matrimonio. Incluso, Alejandro cortó cualquier lazo con la actriz devolviéndole su anillo de matrimonio.

Pero, eso no fue una barrera para que Nataly y Miguel siguieran estando juntos, pues, según la participante, su matrimonio ya no era el mismo y no estaban en un buen momento, por lo que decía sentirse "libre" luego de la visita del hombre con el que compartió 11 años de su vida.

La visita de Alejandro fue el primer indicio para toda la casa sobre lo que estaba sucediendo en el exterior. Pensamiento que estaría más que confirmado con la visita de la mamá de Miguel, la cual ingresó en el capítulo del 13 de marzo. Anasiris Vásquez, viajó desde Panamá y llegó a la casa para ver a su hijo, con quien no se mostró muy contenta

En su ingreso, la mamá del panameño no dio ningún saludo o gesto agradable a Nataly Umaña, algo que sorprendió a las personas en el programa. Además, le dejó claro a su hijo, que no estaba haciendo las cosas bien y por eso debía hacer varios cambios en la forma como llevaba el juego

"Te quiero, te amo y tú sabes que una mamá tiene que estar cuando tiene que estar y decir lo que tiene que decir. Sé que el encierro es difícil, sé que puede llevarte a ser vulnerable, pero eso no justifica. Busco y trato de entender, pero no puedo justificar ni entender lo que está pasando", expresó la mamá de Miguel durante su visita.

Luego de este "llamado de atención", a Miguel se le empezó a ver un poco intranquilo, por lo que decidió llamar a Nataly a la sala, para que ambos conversaran sobre como se estaba viendo la situación en el exterior.

"Yo me lo disfruto y yo sé que tú también, pero lo más maduro es dejar de ser tan egoístas. Estamos faltándole el respeto a las personas y no me gusta eso, debemos bajarle al relajo, no siempre estar pegados y podemos seguir siendo amigos", comenzó diciendo Miguel.

"Todo lo que diga tu mamá debe ser tomado con respeto, tienes derecho a tomar tus decisiones, y me da mucha tranquilidad que me digas esto, me parece bonito que le hagas caso a tu mamá", respondió Nataly ante la propuesta de Miguel.

Pasaron un par de minutos en los que ambos concursantes se sinceraron acerca de sus verdaderas intenciones, y, llegaron a concretar que habían perdido el rumbo y se habían desviado de los propósitos que los llevaron a participar en la competencia.

"Muchos me han dicho que no me ven igual que en las primeras semanas y probablemente es porque hemos perdido el enfoque de a lo que verdaderamente vinimos", concluyó el panameño.

Siendo así, Miguel estaría tomando una distancia de la mujer con la que compartió varias escenas de besos e incluso, la misma cama. Por otro lado, Nataly se mostró tranquila y en una conversación con Diana Ángel en el baño, confesó que la decisión que había tomado Miguel le parecía la más acertada, pues le traía paz y tranquilidad saber que podían ser amigos sin hacerle daño a nadie en el exterior.