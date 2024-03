La mamá de Miguel Melfi llegó de visita a La casa de los famosos Colombia ¿Qué dijo sobre Nataly Umaña?

Colombia/Una nueva visita llegó a La casa de los famosos Colombia mediante la dinámica de “Congelados”, la cual les brinda la oportunidad a los participantes de ver a uno de sus familiares durante unos minutos mientras ellos se encuentran paralizados.

La primera vez, todos los jugadores quedaron sorprendidos con la visita de Koral Costa, la esposa del actor Omar Murillo. La cantante y creadora de contenido estuvo en la casa durante varios minutos, mientras los famosos tuvieron que quedarse congelados para evitar recibir un castigo por parte del Jefe.

Luego, fue Karen Sevillano la afortunada en recibir a su novio, aunque fuera por unos minutos, y de manera continua, Natalia Segura, Sebastián Gutiérrez, Diana Ángel, Alfredo Redes y Nataly Umaña, han tenido la oportunidad de recibir a alguien que los conecta con el mundo real mediante este juego.

Esta vez, fue turno de Miguel Melfi, quien a pesar de estar paralizado, no pudo contener el llanto al ver llegar a su mamá. La mujer llegó hasta donde estaba su hijo, lo abrazó y, de paso, le “reprochó” la relación que está sosteniendo con Nataly Umaña en la competencia.

Anasiris Vásquez, madre de Miguel, llegó desde Panamá para darle la sorpresa a su hijo y de paso aprovechar para aconsejarlo con respecto a la situación tan controversial que está viviendo con Nataly Umaña, una de las habitantes de la casa con la que Miguel ha sostenido una relación amorosa ignorando su matrimonio de 11 años con el actor Alejandro Estrada.

La mamá del panameño, después de darle un beso, le recordó lo mucho que lo ama y que, aunque siempre está de su parte, esta vez no puede apoyarlo por los errores que está cometiendo; asimismo, le pidió que tuviera discernimiento y sabiduría y que pusiera en práctica la educación que recibió en su casa.

“Te quiero y te amo, pero mamá tiene que estar cuando tiene que estar y deberá decir lo que tiene que decir. Hijo, yo sé que el encierro es difícil, pero eso no justifica, no entiendo y no acepto lo que está pasando”, comenzó diciendo entre lágrimas la madre de Melfi.

En cuanto Melfi comenzó a escuchar los consejos de su madre, las lágrimas se fueron borrando, pues cada segundo debía ser aprovechado, ya que el jefe no suele dar más de 4 minutos en las visitas.

Entonces, la madre de Miguel prosiguió diciéndole: “Tienes una vida afuera que te espera, gente que te ama y que te espera, eso si es real, esto que está pasando no es bueno. Sé que tienes una mente brillante, recuerda tus proyectos y tu música, nosotros vamos a seguir construyendo cosas contigo y quiero que sepas que tu familia y tu país quiere ver ese Miguel que vino con un propósito y una determinación que yo sé que eres, alguien que lucha por lo que quiere, ese es el que yo quiero ver”.

Karen Sevillano, Sandra Muñoz, La Segura, Juan David Zapata, Ornella Sierra y Omar Murillo, se encontraban a escasos metros escuchando los consejos que estaba diciendo la madre de Miguel, pues para nadie es un secreto que los momentos virales de la “infidelidad” de parte de Nataly Umaña, han envuelto al panameño en muchos juicios por parte del público.

“Quiero ver al Miguel que era amigo de todos, el de las dos primeras semanas, a ese es el que estamos esperando y este no es un mensaje solo mío, este es un mensaje de parte de tu familia y tu país que confió en ti para que vinieras aquí”, finalizó la madre de Miguel.

Acto seguido, el jefe alertó por la bocina que el tiempo de la visita se había agotado, y la madre de Miguel debería salir de la casa. Con los últimos besos y abrazos, Annie se despidió de su hijo recordándole lo mucho que lo ama y lo apoya, no sin antes agradecerle a sus compañeros por haber recibido tan bien al panameño, ya que es el único extranjero dentro de la competencia.

¿Podrá el mensaje de la mamá de Miguel terminar con la relación entre él y Nataly?