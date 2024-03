Alejandro Estrada pone fin a su matrimonio con Nataly Umaña. Así fue su explosivo encuentro

Colombia/La casa de los famosos Colombia se vio envuelta en medio de una polémica protagonizada por el triángulo amoroso de Alejandro Estrada, Miguel Melfi y Nataly Umaña, quienes han estado en el ojo del huracán por la relación que han desarrollado el panameño y la actriz dentro de la competencia, ignorando el matrimonio de 11 años de Nataly.

Tras los vínculos y demostraciones amorosas que Melfi y Nataly protagonizan de manera abierta, Alejandro Estrada se pronunció ante los medios para aclarar que los actos de su esposa eran netamente “voluntarios”, y no había ninguna estrategia previamente hablada, incluso, el también actor aclaró que los días previos al inicio del reality, su matrimonio era completamente estable y veían esta oportunidad como una nueva oferta laboral.

Sin embargo, desde la segunda semana, Nataly comentó que su felicidad ya no estaba atada al amor de su esposo, pues lo veía como un amigo con el que compartía mucho en común, y el amor ya se había esfumado.

De acuerdo a su declaración, la historia de amor entre ella y Miguel Melfi fue tomando potencia, hasta el punto de compartir escenas de besos apasionados y dormir en la misma cama, dejando atrás el mundo exterior y disfrutando de su compañía.

Por otra parte, Alejandro Estrada comenzó a pronunciarse sobre la situación y mostrar su desacuerdo con lo que todos los televidentes veía, aunque, dejando claro que su esposa sería la única persona capaz con la que podría conversar y pedirle una explicación.

También, el actor cuestiono fuertemente a los padres del concursante panameño, incluso, llegó a criticar la forma en la que habían educado a Miguel, lo que provocó que la familia de Melfi reaccionara por su parte.

Los televidentes se mantenían a la expectativa de la visita de Alejandro a su esposa en la nueva dinámica del Jefe, “Congelados”. Una actividad que le permite a los participantes recibir por unos minutos a uno de sus familiares, aunque, sin el privilegio de poderlos tocar o hablarles, pues la condición es que deben permanecer paralizados en cuanto suene la señal del Jefe.

En el capítulo del domingo, la espera llego a su fin, y fue el turno de Nataly, quien recibió la visita de Alejandro Estrada, la persona con la que ha formado un hogar por más de 10 años.

Mientras Nataly se encontraba Congelada en la cocina, Alejandro se acercó, y, viendo a la mujer con la que compartió muchos años de su vida, procedió a darle un mensaje y a devolverle su anillo de matrimonio.

“Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, ante los ojos de toda Colombia, del mundo como ustedes lo ven, de todas las personas que puedan estar viendo este programa, te digo desde el fondo del corazón que siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación y, sobre todo, siempre confié que podríamos superar cualquier adversidad”, inicio diciendo Alejandro.

Luego, el actor confesó que se había visto todos los capítulos, y en cada uno, había tenido que soportar ver los amoríos de su esposa con Miguel.

“Esto me lleva a pensar que siempre, en toda relación, lo más importante es la honestidad; saberse decir las cosas, saberlas decir a tiempo… No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, perfecto, no pasa nada, solo digo que no fue la forma”, agregó Alejandro Estrada.

Aprovechando los pocos minutos que el jefe le regaló para que se pudiera desahogar en frente de Nataly, Alejandro hizo lo que muchos espectadores esperaban. Le entrego su anillo de matrimonio a la que era su esposa, y retiro todas las promesas que se habían hecho antes de que entrará al reality.

“Retiro todas mis promesas, pero no retiro, para nada, mis buenos deseos para ti, porque te lo mereces todo, sentí que te merecías un buen hombre, tú escogiste… Gracias por todo, sé feliz y ojalá esto que está sucediendo en esta casa, por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe, realmente, lo que tú valoras en la vida… Hasta siempre, hasta nunca”, concluyó Alejandro Estrada, mientras Nataly Umaña no pudo retener las lágrimas estando paralizadas.

Antes de salir oficialmente, Alejandro se dirigió a las cámaras y le envió unas disculpas a los padres de Miguel Melfi, a quienes juzgo por la manera en la que habían criado al panameño. Retractándose de lo dicho, el exesposo de Nataly se disculpó, y seguidamente salió de la casa.