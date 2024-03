¿Qué pregunta hizo el esposo de Nataly Umaña al panameño Miguel Melfi? Mira aquí su respuesta

Colombia/El capítulo del domingo estuvo lleno de suspenso con la visita de Alejandro Estrada, el esposo de Nataly Umaña, quien se encuentre en medio de una polémica que tiene al borde la finalización de su matrimonio de 11 años con la actriz, por el supuesto amorío con el panameño Miguel Melfi.

En la tercera semana del programa, la química entre Nataly y Miguel ha sido el tema principal por toda la casa, pues ambos han protagonizado uno de los besos más polémicos del concurso y su acercamiento íntimo ya no es disimulado.

En el último reto, Nataly asumió estar atada mano a mano con Miguel y esto los llevo a pasar 24 horas juntos, compartiendo la misma cama, el mismo baño y el mismo espacio. Ambos se vieron en la obligación incluso de entrar a la ducha juntos, donde se dejaron ver algunos momentos románticos capturados por las cámaras del cuarto del líder.

Dichas imágenes le han dado la vuelta al mundo, y, todos los internautas que ven el concurso desde afuera, se preguntaban como estaría el esposo de Nataly Umaña, pues su matrimonio ha sido uno de los más estables de la televisión.

Por suerte, ningún espectador se quedó con la duda, pues Alejandro Estrada fue el invitado estrella de la gala de eliminación, y estuvo dispuesto a contestar todas las preguntas que las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo tuvieron.

En un primer momento, Alejandro tuvo que ver de manera directa los momentos románticos que su esposa y Miguel han vivido en las tres semanas que va del programa. Y, con un semblante serio, Estrada comentó: “Aunque las imágenes hablen por sí solas y tenga el derecho de juzgarla, no lo voy a hacer. No me arrepiento de que ella entrara ahí, esta experiencia también me va a ayudar a crecer a mí, y a prender a soltar lo que hay que soltar”

Por su parte, a Alejandro le dieron la oportunidad de hacer dos preguntas anónimas, que el jefe le trasmitiría a Miguel y a Nataly. El también actor no desaprovecho la oportunidad y le pregunto a su esposa, que no sabía aún de su presencia en la gala: “Nataly, ¿Qué es lo que realmente valoras en tu vida?"

Nataly acudió al llamado del jefe al confesionario y contesto: “Valoro a mi familia, la verdad y a lo que me hagan sentir”, lo que ella no sabía, era que su esposo se encontraba detrás de las pantallas escuchando atentamente su respuesta.

No pasaron más de dos minutos cuando el panameño también se situó en el confesionario para contestar la pregunta anónima de Alejandro, la cual era: ¿Estas consiente de que tus acciones podían repercutir en los demás?

En un principio, Miguel se dejó ver confundido por la repentina pregunta del Jefe, incluso, le consultó sobre que hablaba. Luego de unos segundos de reflexión y con una mirada perdida, el panameño respondió: “Simplemente dejamos que fluyera”.

Luego de aquella desconcertante respuesta, la cámara enfocó a Alejandro, quien se mostró irónico diciendo: “Él es un muchacho joven, yo le llevo 10 años y desconozco la educación que recibió en su casa, me parece que es un chico con una ambición increíble y que sabe jugar muy bien, es un líder y sabe hacer su juego, pero deja mucho que desear de sus principios y su educación”

Por otra parte, en las entrevistas previas al inicio de la competencia, el panameño Miguel Melfi dejó saber que su estado amoroso estaba completamente libre, y dispuesto a darse la oportunidad de conocer a alguien en la casa si se daba la oportunidad.

El dueño de La casa de los famosos Colombia, no dudo en ofrecerle la oportunidad a Alejandro para entrar en la competencia. Y, después de unos minutos de reflexión, la decisión que el actor tomo fue incierta.

Diciendo que, aunque cabe la posibilidad de que ingrese, es una acción que debe pensar con cabeza fría.

¿Será Alejandro Estrada el próximo participante de la casa de los famosos Colombia?