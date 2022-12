Árbitro Mateo Lahoz se pierde el sueño de pitar la final mundialista

Antonio Matheu Lahoz ya no arbitrará más encuentros en el Mundial de Qatar, las recriminaciones de los jugadores de ambos seleccionado hacia el juez valenciano llevaron a la FIFA a analizar el desempeño del árbitro.

Lahoz se convirtió en el juez con más tarjetas amarillas exhibidas en un encuentro. En total amonestó a 14 jugadores. A eso le sumó 48 infracciones sancionadas, 30 para la selección albiceleste y 18 para la de los neerlandeses; además de no saber encauzar con autoridad las discusiones y grescas de los protagonistas de ambos conjuntos en el campo de juego.

Leo Messi se mostró muy duro con Mateu tras el encuentro del pasado viernes. "No quiero hablar del árbitro porque no puedes ser sincero. Si hablas te sancionan. La FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias", dijo.

Dibu señaló que el Mateu Lahoz los empujó hacia el tiempo suplementario. “Me llegan dos veces y convierten. El árbitro quería que lo empaten. Es el peor árbitro de la Copa lejos. les dieron 120 minutos”.

Frenkie de Jong, también responsabilizó al árbitro español de la eliminación que su equipo sufrió a manos de la Argentina. El jugador del Barcelona, de 25 años, remarcó que el juez internacional “modificó su actitud” en el tiempo suplementario del partido que finalizó igualado 2-2 en el estadio Lusail, al cabo de más de 120 minutos.

Mateu Lahoz, por orto lado, se marcha de Qatar tras dirigir su quinto encuentro mundialista (Mundial de Rusia y Qatar) , sólo superado, en España, por el legendario Juan Gardeazabal, que pitó tres Copas seguidas: Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966, en las que dirigió, en total, siete encuentros.