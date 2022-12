Gregg Berhalter rompió el silencio, Reyna ya tenía su boleto de regreso listo

Estados Unidos se retiró de la Copa del Mundo después de perder ante Países Bajos en los octavos de final; sin embargo, hubo drama en torno a la Copa del Mundo de la selección de Barras y Estrellas, ya que Giovanni Giovanni Reyna casi fue despedido por su mala actitud.

Gregg Berhalter reveló que estuvo muy cerca de desvincular a una de las máximas promesas del plantel. Tras este comportamiento se pusieron en la mesa varios motivos entre ellos que Reyna mostró una alarmante falta de esfuerzo en los entrenamientos previos al partido inaugural contra Gales el 21 de noviembre. La falta de intensidad por parte del futbolista se visualizó con caminatas de un lado a otro del campo durante una sesión de velocidad que provocó una gran frustración en el equipo.

Pero a pesar de estas hipótesis no quedaba claro si Reyna estaba protegiendo una lsesión o era producto de no ser titular en su debut. Jugadores como DeAndre Yedlin y Aaron Long hablaron con él y el atacante se levantó durante una sesión d video y pidió disculpas por su comportamiento con la selección.

Gregg Berhalter se refirió a la situación de Reyna sin nombrarlo en la Cumbre sobre Liderazgo Moral del HOW Institute for Society. “En este último Mundial, tuvimos un jugador que claramente no estaba cumpliendo con las expectativas dentro y fuera del campo. Como equipo, nos sentamos juntos durante horas para deliberar qué íbamos a hacer con este jugador” dijo el seleccionador americano.

“Estábamos listos para reservar un pasaje de avión y mandarlo a casa, así de extremo era. Y todo se redujo a que íbamos a tener una conversación más con él y parte de la conversación era cómo nos íbamos a comportar a partir de ahora”, detalló el entrenador.

Giovanni no tuvo un gran impacto y terminó su primera Copa del Mundo habiendo jugado un total de 52 minutos, ya que Estados Unidos fue eliminado con sólo tres goles en cuatro partidos.