Japón dio el ejemplo, hinchas dejaron el estadio limpio luego del triunfo

Japón sorprendió y puso en evidencia las carencias de una Alemania que antes de empezar tapó sus bocas ante los informadores gráficos en señal de protesta por no poder lucir el brazalete 'one love' y que, luego, fue silenciada en el césped y castigada por no sentenciar cuando pudo.

Los japonenses luego de conseguir su victoria más importante en su historia de su fútbol celebraron como era de esperarse, pero lo que sorprendió es que luego del festejo sacaron cartuchos de basura y comenzaron a recoger lo que había quedado en el suelo hasta dejar las tribunas del Estadio Internacional Jalifa limpias.

Inmediatamente comenzaron a ser tendencia en las diferentes redes sociales como Twitter e Instagram con imágenes y videos de los hinchas recogiendo la basura como acostumbran a hacerlo en todas sus celebraciones.