¿Qué miras bobo? : reacción de Messi durante entrevista

Después de la victoria sobre Países Bajos en los penales, Leo Messi se despojó de su habitual semblante de tranquilidad y explotó. En una entrevista le respondió con insulto a alguien que no se vio detrás de cámara, después lanzó picantes declaraciones contra la FIFA, por la actuación del árbitro español Antonio Miguel Mateu Lahoz, y disparó contra el DT rival Louis Van Gaal por cómo se plantó su equipo en los cuartos de final.

"¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo?... Andá para allá", fue la frase que volvió viral al capitán argentino que justo en ese momento brindaba una entrevista con TyC. El jugador del París Saint Germain propina estos insultos a Weghorst, el autor del segundo tanto de Países Bajos que provocó la prórroga. El futbolista holandés trató de acercarse a Leo Messi para charlar con él, pero el argentino declinó esta opción.

Weghorst respondió en la zona mixta del estadio Lusail que su verdadera intención era saludar a La Pulga para felicitarlo por la victoria. “Yo solo lo que quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo”, expresó. “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”, finalizó.