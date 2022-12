Comentario de Mbappé en publicación de Cristiano, podría encender otra vez a Messi

Catar/Una vez eliminada la selección de Portugal en manos de su similar de Marruecos, el astro portugués Cristiano Ronaldo colgó un mensaje a sus millones de seguidores donde dejaba claro que en ningún momento pensó en abandonar la concentración de Portugal en plena Copa Mundial de Qatar 2022.

Esta publicación se llenó de comentarios entre ellos el delantero de la selección de Francia, Kylian Mbappé, el mensaje de Mbappé ni pasó desapercibido por los medios de comunicación internacionales, interpretándolo como una provocación para el 10 de Argentina, Lionel Messi.

Kylian Mbappé colgó tres emojis, una corona, unas manos juntas y una cabra que representa "The Goat" en inglés greatest of all times y en español el mejor de todos los tiempos.

Es de todos conocidos que Kylian Mbappé tiene de ídolo a Cristiano Ronaldo desde que era pequeño. Lo de Lionel Messi, recordemos que ante las provocaciones del cuerpo técnico de Países Bajos, encabezados por Louis van Gaal, emitieron comentarios que calentaron al ídolo argentino, eso se vio reflejado en el campo y fuera de él, cuando eliminaron a Países Bajos.

Pero antes de armar toda una novela entre Mbappé y Messi y una final de ensueño entre Argentina y Francia, primero están las semifinales donde Argentina debe dejar en el camino a una Croacia subcampeona y Francia a una sorprendente selección de Marruecos que se ha ganado el apoyo de toda África y parte de Asia.