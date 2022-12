Rodrigo De Paul podría perderse el partido del viernes contra los Países Bajos

Las alarmas se encendieron en la selección albiceleste cuando Rodrigo De Paul sufrió un desgarro. Así lo muestran los resultados del estudio que se conocieron este miércoles en el que el equipo se entrenó en la Universidad de Doha sin la presencia del futbolista del Atlético de Madrid que realizó trabajos de kinesiología.

La selección Argentina ultima detalles para el crucial duelo ante Países Bajos, alimentando sus deseos de quedarse con la Copa del Mundo. El mediocampista de 28 años es el único volante que ha disputado todos los minutos del Mundial de Qatar en la selección argentina y Lionel Scaloni ya lo descarta para el choque ante Países Bajos que se celebrará el viernes en el Estadio Lusail.

La selección argentina no publicó un parte oficial. Es más, en las imágenes en su cuenta de Twitter incluyó una imagen de De Paul entrenándose. No obstante, el futbolista no estará disponible, al menos, ante los neerlandeses.