Tema dedicado a Brasil en el vestuario argentino

Como ya es una costumbre en las selenciones tene run cantico de cleebración o de apoyo al equipo Artina es uno de los que más sobresale en esto, sin embargo hay uno de estos que no suena tanto en la calles Cataries ni en los estadios, sin embargo se pudo presenciar como en el vestidor argentino se vive con mucha pasión.

El clásico “Vamos, vamos Selección” o “el que no salta es un inglés” son los que sacan a la gente de sus butacas fácilmente. También el hit que ya se transformó en un himno: “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”. Es el único con mucha letra que engancha a todos. También puede replicarse el “Vamos Argentina, sabés que yo te quiero”. Se respetan algunas costumbres como cantar por Diego Armando Maradona en el minuto diez de cada encuentro.

Pero como antes mencionamos hay uno que explotó durante los festejos por ganar el pase a la final y ahora volvió a aparecer en el vestuario tras la clasificación a la final: “Brasilero qué pasó, arrugó el Pentacampeón. Messi se fue para Río y con la copa se quedó. Somos la banda argentina, siempre vamos a alentar. Porque tenemos el sueño de salir campeón mundial. Yo soy así, soy argentino, ingleses p… de Malvinas no me olvido. Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes”. Es una canción que nació semanas después del título en el Maracaná de la Copa América, pero no se extendió tanto entre el público en Qatar.

YO SOY ASÍ 🎶



La Selección Argentina festejó en los vestuarios el pase a la final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/vbTQyP41iC — Clarín (@clarincom) December 13, 2022

Cada selección tuvo a lo largo de la Copa del Mundo un tema que los identificaba ante cada tanto y, llamativamente, la Selección modificó sus planes para el duelo contra Croacia. La cábala que no se modificó es la de la Cumbia de los trapos, que siempre aparece por los altoparlantes: esta vez fue para acompañar la presentación de la formación.

Con información de Infobae