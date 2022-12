EN VIVO | Así fue el show de clausura en Qatar 2022

La ceremonia de clausura arrancó poco más de una hora antes de la final entre los de Scaloni y Deschamps. El estadio Icónico Lusail es el espacio elegido para darle vida al cierre a esta edición mundialista 2022, el cual tiene una capacidad para 88,966 personas, lo que lo hace el más grande que se utilizó en la Copa del Mundo de Qatar.

32 orbes luminosos voladores con las banderas de los países que participaron en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, las que aparecieron en el terreno de juego simbolizando la trayectoria de la Selección en el Campeonato. La instancia propuso un espectáculo acuático en el aire, destacando las figuras de animales marinos.

Una noche memorable presentó las canciones de la banda sonora oficial que han acompañado todo el torneo. Actuaron en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together y las estrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantaron Light the Sky. Dentro de las personalidades destacadas que tuvieron su aparición en el pequeño recital, se pudo disfrutar del reggaetonero puertorriqueño Ozuna junto a Gims, que interpretaron Arhbo.