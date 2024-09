Radar: Crisis en la CSS, ratificación de Dino Mon y expectativas del toque de queda en Colón

El futuro del programa de Invalidez, Vez y Muerte de la Caja de Seguro Social que garantiza las pensiones y jubilaciones de los panameños y la bomba de tiempo que tiene entre sus manos el gobierno de José Raúl Mulino, que deberá encontrar cuanto antes una solución al déficit que por años ha presentado este sistema, fue el tema principal en el Radar de este domingo. Además, analizamos cómo se dio la ratificación del actuario Dino Mon, como nuevo director de la CSS, la cual se dio con los votos en contra de la bancada independiente y la ausencia de los diputados del PRD. Por último, también hablamos sobre la imposición del toque de queda en la ciudad de Colón ante el alarmante aumento de criminalidad provocado por las pandillas y el crimen organizado. ¿Acabará con los niveles de violencia?

Uno de los temas que fue tendencia durante los últimos días, fue la posición de la bancada independiente Vamos al votar en contra de la ratificación de Dino Mon, como director de la Caja de Seguro Social. Esta decisión llevó al presidente Mulino a calificar a los diputados de "chiquillos se ve que se estaban copiando del de al lado". La molestia del mandatario tuvo su riposta en el hemiciclo legislativo donde varios diputados cuestionaron la manera en que Mulino se expresó.

“Entrar en términos despectivos como ‘chiquillo’ es entrar en un debate sin argumentos y de pocas ideas. La Asamblea es la casa del pueblo, donde diferentes corrientes políticas y las ideas se tienen que ver representadas. Hay una separación de poderes que nos ampara constitucionalmente”, señaló Manuel Samaniego, diputado de Vamos.

Samaniego agregó que la decisión de votar contra la ratificación de Mon se tomó tras un profundo análisis en el que concluyeron que el actuario no tiene una visión concreta encaminada a las reformas que urgen hacer en la CSS. “Apoyaremos los proyectos que consideramos que sean a bien para el país y cuestionaremos lo que creemos que sean cuestionables, y esta ratificación pensamos que era cuestionable. Yo espero haber estado equivocado y le deseó éxitos al señor Dino Mon”.

Por su parte el diputado por el Movimiento Otro Camino, José Pérez Barboni indicó que el país no aguanta una crisis social del calibre de la mina ni lo de las reformas constitucionales. Con respecto a una inminente reforma a la CSS, Barboni recordó que es la Asamblea Nacional la que aprobará o no, lo que proponga la institución.

“Dino Mon realmente no va decidir lo que le pasa a la Caja de Seguro Social, él sólo administra lo que nosotros decidimos. Tiene que presentarnos la radiografía, con eso nosotros decidimos cómo hacemos la operación, que es una reforma orgánica muy integral”.

“Necesitamos ver los sacrificios de la Caja del Seguro Social. Primero despolitízame la Caja, cuando me muestres estos sacrificios, y aun así me dices ‘necesitamos paramétricas’, cómo le digo que no, pero es demagogo y totalmente populista decir desde ya ‘rechazamos medidas paramétricas’”, agregó.

En tanto, el diputado Edwin Vergara, del partido Panameñista aseguró que uno de los mayores retos que enfrenta la administración de la Caja es precisamente su Junta Directiva, la cual a su juicio necesita un cambio drástico. En ese mismo sentido, su colega independiente coincidió al señalar que es urgente entrar a la renovación de la junta directiva.

“Esta es una junta directiva que está desfasada, ya no tiene una legalidad. Han sido parte del problema en los últimos 10 o 20 años. Es urgente entrar a la renovación de la junta directiva y analizar si es realmente necesaria en un sistema de Salud”.

Sin tiempo para más mesas de diálogo, el país se encuentra una encrucijada alarmante en cuanto al futuro de las jubilaciones de los panameños, sabiendo desde hace años que los fondos llegarían a su fin este año. Con el reloj en contra, gremios, gobierno, trabajadores y sindicatos están a la expectativa sobre las decisiones que se tomarán para salvar a la Caja. Mientras unos rechazan categóricamente las medidas paramétricas, defendidas por Mon en el pasado, otros consideran que regresar al sistema solidario sería una de las soluciones viables.

“Los diálogos anteriores han sido estériles. Si el presidente toma la decisión de ser el moderador y no traer preconcebido qué es lo que quiere, y va a oír el consenso de las partes, entonces estamos haciendo por primera vez un gran avance”, expresó Alexander Pineda, dirigente de pacientes con enfermedades renales.

Fernando Castañedas, dirigente de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss), fue categórico al decir que una nueva implementación de medidas paramétricas sería un error garrafal. “Las paramétricas no son una opción viable ni sustentable y fue un error en el 2005. Necesitamos que la mesa se entienda que son los sectores y no el director, los que tienen que decidir”.

Castañedas es una de las voces que apoya el regreso al sistema solidario y eliminar el sistema mixto. “Hay que regresar al sistema solidario y ponerlo a rendir, a que se den los porcentajes que deben dar Banco Nacional y Caja de Ahorros, hacer las inversiones… el problema en que estamos ahorita es que las inversiones son muy limitadas en el programa IVM, y los depósitos en el Banco Nacional y Caja de Ahorros nos dan unos rendimientos muy bajos”.

Por contra parte, Alexander Pineda, dirigente de pacientes con enfermedades renales, señaló que uno de los problemas de la Caja ha sido su incapacidad para administrar sus recursos. “La ley del 2005 quizás no fue la mejor, pero es que no hay rendimiento de los activos reales. No se midió el 2.5 para cuando llegáramos al déficit, no se cobró la fibra óptica, las cuentas que deben pagar los que son multados terminan exoneradas, todos esos fondos iban a fortalecer el IVM. La Caja lo que hace es malgastar los fondos”, dijo.

“Estoy convencido de que el señor Mon tiene las capacidades académicas para hacer buenas proyecciones sobre rendimiento, pero en salud necesita un equipo comprometido con la atención de paciente. No se puede seguir nombrando al director de Complejo o del Hospital de Chiriquí porque es su amigo”.