Radar: El salto de Martín Torrijos, el acuerdo con Minera Panamá y la lucha contra el crimen organizado

Ciudad de Panamá, Panamá/La semana que concluyó dejó dos hechos de importancia que de seguro tendrán su espacio en la historia. El primero fue el anuncio del expresidente Martín Torrijos de lanzarse al ruedo político fuera de las filas en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el segundo el acuerdo alcanzado con Minera Panamá tras meses de negociaciones y enfrentamiento publicitario.

En el programa Radar de este domingo 12 de marzo se analizaron estos dos temas y se le sumó la justicia en Panamá contra el poder del crimen organizado. El primero en aparecer en las pantallas de Radar fue el expresidente Martín Torrijos (2004 – 2009), quien aprovechó el espacio para hablar sobre sus intenciones políticos y para cuestionar a la actual dirigencia del PRD. Dirigencia que señaló de ser cómplice en el pasado y posiblemente en el futuro del expresidente Ricardo Martinelli (2009 – 2014).

“La crisis política, económica y social me obliga a tomar decisiones fuera del Partido Revolucionario Democrático. Los problemas de la política no son solo de los partidos políticos. En el PRD se inventan los liderazgos (…) La actual dirigencia del PRD se entiende con otras fuerzas políticas. Y no es un secreto que colaboran con Ricardo Martinelli”, dijo el expresidente.

Martín Torrijos fue cuestionado sobre la reacción que ha tenido en la ciudadanía el anuncio de su participación política de cara a las elecciones generales de 2024 y el mandatario destacó que “hay personas que reconocen su trayectoria y experiencia y hay un nivel de esperanza en muchos panameños”.

Acuerdo con Minera Panamá

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro se refirió al contrato con Minera Panamá. Usó la misma retórica de los discursos anteriores, donde venden el nuevo acuerdo como beneficioso para todos los panameños y que la empresa pagará más, pero dependerá en gran medida del precio del cobre a nivel internacional.

“Se establece un pago de 375 millones y tiene unas protecciones a la baja en caso de que el precio baje o exporten menos. En el 2022 se pagaron 380 millones de dólares (…) Vivimos momentos en que el precio del cobre ha fluctuado. Esto es un contrato por 20 años con una posible prórroga por 20 años. Si a la empresa le va bien, al Estado le va bien”, manifestó el ministro en su intervención.

Sobra el crimen organizado la participación fue para la exprocuradora Ana Matilde Gómez. En su conversación con los panelistas hizo referencia a los casos de alto perfil que se han efectuado en el extranjero. Específicamente la detención de alias "Yunya" de “Cholo Chorrillo” en España y Estados Unidos respectivamente.

“Que Panamá se ponga las pilas para procesarlos. Mandan un mensaje que la impunidad es una mercancía en venta que se puede comprar. Los delincuentes no son bobos y saben que financiar políticos pueden tener influencia”, dijo la también exdiputada independiente que está en el proceso de recoger firmar para intentar volver a la Asamblea en el 2024.