Radar: Transición de gobierno, resolución de impugnaciones y fiscalización de la Asamblea Nacional

A una semana de finalizar la administración Cortizo tras cinco años de desafíos, contratiempos y dificultades, el gabinete saliente se prepara para la transición de mando al equipo de presidente electo, José Raúl Mulino, quien tomará posesión el próximo 1 de julio. Jorge Rivera Staff, ministro de Comercio e Industria y Publio De Gracia, director general de la Dirección General de Ingresos hicieron balance sobre la gestión de sus carteras y la rendición de cuentas de las entidades estatales cara a un nuevo quinquenio administrativo.

“Ha sido un proceso muy fluido, ha habido un trato muy cordial tanto de él como del equipo que lo ha estado acompañando hemos tenido varias sesiones sobre temas de presupuesto, finanzas del Ministerio, planilla de recursos humanos, exportaciones”, señaló Rivera Staff.

Con respecto al tema de la mina, el ministro indicó que hubo una amplia explicación de cómo ha sido el proceso incluso desde antes, se hizo un recuento, "luego quedamos en el proceso del fallo y el plan de cierre que hemos llevado en los últimos siete meses”.

Por su parte, Publio De Gracias se refirió al tema de la factura electrónica afirmando que: “estamos esperando el fallo de la Corte que me parece correcto, porque de esa manera ya hay una ley con fortaleza para que no haya ninguna duda de que la factura electrónica no viola la intimidad de nadie”.

Otros de los temas que se trata fueron la resolución de las impugnaciones y apelaciones a varios diputados electos como el caso de Benicio Robinson, los diputados de los circuitos 8-2 y 8-4. Con las definiciones de las cuatro apelaciones por parte de los magistrados del Tribunal Electoral, las cuales fueron negadas, se encuentran en firme 70 de los 71 diputados que conformarán, el próximo 1 de julio, la Asamblea Nacional.

En lo que va de esta semana y en busca de ir cerrando dicho proceso, los magistrados, en pleno, resolvieron las apelaciones. Confirmaron la decisión de los juzgados electorales que, en su momento, decidieron no admitir las demandas de impugnaciones.

Esta decisión dio luz verde para que el Tribunal Electoral entregara de manera oficial las credenciales a los diputados electos, evento realizado el pasado viernes 21 de julio.

También, los diputados electos, Jorge Isaac Bloise por la coalición Vamos y Marcos Castillero por el PRD, analizaron el rol de la Nueva Asamblea Nacional y cómo será el escenario en el que por primera vez la bancada independiente será mayoría.