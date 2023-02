San Valentín: ¿Opacado por el Carnaval?

Ciudad de Panamá, Panamá/No, no es por falta de afecto que hay quienes quisieran omitir el 14 de febrero, sino para economizar y es que cada centavo cuenta para divertirse en Carnaval, y no los podemos juzgar, porque han sido 2 años sin la denominada fiesta del panameño.

Casi nadie habla del San Valentín y tal vez esto termine siendo un problema para muchas parejas que guardan la ilusión de poder compartir un momento íntimo y romántico.

De todos modos las floristerías, pastelerías, joyerías, restaurantes y la industria hotelera ofrecen sus opciones para conmemorar este día.

Algunos como yo preferirán encontrar todo en el mismo lugar, salir de la rutina, pasar la noche fuera de casa pero a la vez disfrutar de una comida deliciosa.

Entre las opciones disponibles hay propuestas para el mismo 14 de febrero y otras que se pueden disfrutar cualquier día del mes. Por ejemplo en el JW Marriott Panamá de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. estará disponible el Holiday Tea de San Valentín, con bocadillos gourmet y bebidas. Y en ese mismo hotel pero en la noche de 6:30 p.m. a 10:00 p.m. se ofrece una cena de cinco tiempos en el restaurante MASI.

Si no puedo celebrar ese día investigué aquellos lugares donde podría ir en cualquier momento del mes del amor y encontré el hotel W Panamá, en el que podría disfrutar con mi persona favorita, de una estadía que me incluye desayuno buffet, una amenidad en la habitación y un 30% de descuento en el Spa además de un late check out a las 2:00 p.m.

Ya saben que me encanta la naturaleza y uno de mis lugares favoritos es el Cerro Ancón, y hay un hotel donde tengo una vista directa y privilegiada de este hermoso sitio que tanto me gusta subir. El Marriott Panamá Hotel que está ubicado en Albrook Mall.

Así que mientras ustedes solo piensan en carnavales yo trato de decidirme a cuál de estos sitios voy con mi pareja, porque las relaciones hay que cultivarlas para que sean duraderas.