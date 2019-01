Cadillac anuncia el lanzamiento de un nuevo todocaminos SUV global, el XT6

El XT6 tiene tres filas de asientos y se une a los todocaminos SUV XT4 y XT5 que Cadillac ha empezado a comercializar como parte de la renovación de su gama.

El XT6 está dotado con un motor de 3,6 litros en V6 acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades que desarrolla 310 caballos de potencia.

El motor está dotado con la tecnología de desconexión de cilindros de Cadillac, Active Fuel Management, que le permite operar con cuatro cilindros cuando no es necesaria la potencia del V6.

El vehículo será producido en la planta que GM tiene en la localidad estadounidense de Spring Hill, en el estado de Tennessee, y se empezará a comercializar en la primavera de este año, dijo el fabricante en un comunicado.

El vehículo estará disponible con dos acabados: Premium Luxury y Sport. El primero está orientado a la comodidad y el lujo mientras que el segundo tiene una puesta a punto más deportiva. Ambos modelos cuentan de fábrica la tracción a las cuatro ruedas.

