La NASA abre nueva convocatoria para formar a futuros astronautas

Esos son los principales requisitos para esta segunda convocatoria de la NASA para el programa con el que busca reanudar los viajes a la Luna y llegar a Marte y reconquistar el liderazgo en el espacio.La primera generación de astronautas de Artemis, formada por cinco mujeres y seis hombres, se graduó el pasado 10 de enero, después de haber realizado un curso de entrenamiento de más de dos años.A la primera convocatoria se presentaron más de 18.000 personas, según informó la NASA en su día.Los once graduados, Kayla Barron, Zena Cardman, Jasmin Moghbeli, Loral O'Hara y Jessica Watkins y sus colegas varones Raja Chari, Matthew Dominick, Bob Hines, Warren Hoburg, Jonny Kim y Francisco "Frank" Rubio, el único latino, representan "lo mejor de América (EE.UU.)", según el administrador de la NASA, Jim Bridenstine.El plazo para inscribirse ahora comienza este lunes y finaliza el 31 de marzo.Como parte del proceso para inscribirse, los candidatos serán sometidos a una evaluación por internet de unas dos horas de duración, algo que no se hizo en la anterior convocatoria.Esta nueva convocatoria llega en un momento en que "la agencia se está preparando para enviar a la primera mujer y un nuevo hombre a la Luna con el programa Artemis. Explorar la Luna durante esta década ayudará a la Humanidad a prepararse para su siguiente hito de gigante: enviar astronautas a Marte", dijo la NASA en un comunicado.La selección definitiva de los candidatos que finalmente se graduarán como astronautas se realizará a mediados de 2021. Hasta entonces competirán con miles de personas como ocurrió en la anterior convocatoria."Hacerse astronauta no es tarea fácil, porque ser astronauta no lo es", dijo Steve Koerner, director de operaciones de vuelo y presidente de la Junta de Selección de Astronautas en el Centro Espacial Johnson en Houston (Texas).El viaje a la Luna de una mujer y un hombre astronautas está previsto para 2024. Después de ese viaje está previsto seguir con misiones lunares anuales mediante colaboración con empresas privadas y haciendo uso de tecnologías más avanzadas.En cuanto a Marte, el objetivo es iniciar la exploración por parte de humanos a mediados de la década de 2030, de acuerdo con información del programa.