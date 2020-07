YouTube convoca al mundo a participar en producción de 'La vida en un día 2020'

YouTube Originals anunció este jueves 23 de julio que los productores ejecutivos Ridley Scott (The Martian, Gladiator) y Kai Hsiung (Lords of Chaos), junto con el director Kevin Macdonald (Whitney, One Day in September, The Last King of Scotland), se reunirán para crear La vida en un día 2020, diez años después del lanzamiento original de La vida en un día.