En el país norteamericano el tema de la vacunación continúa generando diversas opiniones, ya que hay quienes con mucha seguridad alegan que 'las vacunas no son seguras', entre estas personas se encuentran maestros, políticos, y hasta personal de la salud, lo que ha llevado al gobierno de Biden a realizar distintas campañas de para concienciar a la población y creer en la efectividad de las vacunas.

Conocido por ser parte de la infancia de muchas generaciones, Big Bird compartió en su cuenta de Twitter que había sido vacunado contra el covid, "¡Recibí la vacuna COVID-19 hoy! Me duele un poco el ala, pero le dará a mi cuerpo un impulso protector adicional que nos mantendrá a mí y a los demás sanos", además, agregó que no tenía idea que lo vacunaban desde que era un pajarito. Muchos de sus seguidores felicitaron a Big Bird por ser parte de esta campaña que promueve la vacunación segura en el país.

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!